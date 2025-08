Frente fria derruba temperaturas no Acre com duas ondas polares nesta semana, diz Davi Friale

O Acre enfrenta duas ondas de frio polar nesta semana, conforme previsão do meteorologista Davi Friale, divulgada no site O Tempo Aqui. A primeira, considerada fraca, chegou nesta terça-feira (5), enquanto a segunda, de intensidade moderada, está prevista para sexta-feira (8).

A partir desta quarta, cidades como Rio Branco e Brasileia devem registrar temperaturas mínimas entre 17 e 20ºC. Já entre sábado e terça-feira (12), as mínimas devem cair ainda mais, chegando a oscilar entre 13 e 16ºC nas regiões leste e sul do Acre, e entre 17 e 20ºC no oeste.

Durante os dias, o sol deve predominar com poucas nuvens e possibilidade de chuvas passageiras, especialmente no vale do Juruá. A chegada da segunda frente fria pode provocar temporais, com raios e ventanias, principalmente na sexta-feira.

As máximas devem variar entre 32 e 35ºC, podendo chegar a 36ºC em alguns pontos do estado. Ventos de até 40km/h também são esperados entre sexta e sábado.

Previsão completa e atualizações estão disponíveis no site O Tempo Aqui, de Davi Friale.