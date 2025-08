frente-fria-deve-provocar-chuvas-em-sp-nesta-semana.-veja-quando

Com cenários repetitivos de manhãs frias e tardes quentes, a previsão do tempo em São Paulo muda no decorrer desta semana devido a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista.

Chuvas isoladas, rajadas moderadas de vento e aumento da nebulosidade podem ser esperados a partir de terça-feira (5/8), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Na terça (5/8), as mínimas devem ser de 13º C e as máximas não devem ultrapassar os 19º C.

A aproximação da frente fria já aumenta a nebulosidade na segunda-feira (4/8), mas não há previsão de chuva. O dia já deve amanhecer com sol entre nuvens e as temperaturas devem aumentar no decorrer da tarde.

De acordo com os dados do CGE, não houve registro de chuva em agosto até este domingo (3/8). A média histórica do mês é de 30,2 mm.

Vale lembrar que a Defesa Civil mantém a capital paulista em estado de alerta para baixas temperaturas desde o dia 22 de junho.