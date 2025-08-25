25/08/2025
Universo POP
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal

Frentes de trabalho do Deracre atuam nas rodovias que cortam Plácido de Castro, Senador Guiomard e Porto Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensificou nesta segunda-feira, 25, os serviços de conservação e manutenção das rodovias estaduais, dentro da Operação Verão 2025. As frentes de trabalho atuam em pontos distintos: no km 81 da AC-040, em Plácido de Castro; entre os km 42 e 47 da mesma rodovia, abrangendo trechos de Senador Guiomard e Plácido de Castro; e no km 42 da AC-010, em Porto Acre. Os serviços de tapa-buraco visam recuperar o pavimento em áreas críticas, melhorando a trafegabilidade e garantindo segurança para motoristas e pedestres.

Governo do Acre avança com recuperação de estradas na Operação Verão 2025. Foto: Ascom/Deracre

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou de perto as equipes e destacou a importância do período de estiagem para a execução das obras.

“Estamos aproveitando o verão amazônico para acelerar as frentes de serviço. Cada quilômetro recuperado representa mais segurança para quem trafega e mais garantia de que a produção chegue aos mercados sem prejuízos”, destacou.

Rodovias do Acre recebem ações de manutenção durante a estiagem. Foto: Ascom/Deracre

As intervenções fazem parte do plano de recuperação da malha viária estadual, executado com recursos do Tesouro Estadual, reforçando o compromisso da gestão em manter as estradas em condições adequadas para atender os municípios estratégicos do Acre.

Coordenada pelo governo do Estado e executada pelo Deracre, a Operação Verão 2025 aproveita as condições climáticas favoráveis para ampliar os serviços de infraestrutura viária e assegurar a circulação de pessoas e o escoamento da produção agrícola.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.