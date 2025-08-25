Frentes de trabalho do Deracre atuam nas rodovias que cortam Plácido de Castro, Senador Guiomard e Porto Acre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), intensificou nesta segunda-feira, 25, os serviços de conservação e manutenção das rodovias estaduais, dentro da Operação Verão 2025. As frentes de trabalho atuam em pontos distintos: no km 81 da AC-040, em Plácido de Castro; entre os km 42 e 47 da mesma rodovia, abrangendo trechos de Senador Guiomard e Plácido de Castro; e no km 42 da AC-010, em Porto Acre. Os serviços de tapa-buraco visam recuperar o pavimento em áreas críticas, melhorando a trafegabilidade e garantindo segurança para motoristas e pedestres.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou de perto as equipes e destacou a importância do período de estiagem para a execução das obras.

“Estamos aproveitando o verão amazônico para acelerar as frentes de serviço. Cada quilômetro recuperado representa mais segurança para quem trafega e mais garantia de que a produção chegue aos mercados sem prejuízos”, destacou.

As intervenções fazem parte do plano de recuperação da malha viária estadual, executado com recursos do Tesouro Estadual, reforçando o compromisso da gestão em manter as estradas em condições adequadas para atender os municípios estratégicos do Acre.

Coordenada pelo governo do Estado e executada pelo Deracre, a Operação Verão 2025 aproveita as condições climáticas favoráveis para ampliar os serviços de infraestrutura viária e assegurar a circulação de pessoas e o escoamento da produção agrícola.