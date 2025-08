Frieza marca última entrevista de Carlinhos e Lucas antes do término

O Domingo Legal, programa comandado por Celso Portiolli no SBT, exibiu neste domingo (3/8) a última entrevista concedida por Carlinhos Maia e Lucas Guimarães antes do anúncio do término do casamento. O humorista e o influenciador colocaram um ponto final na relação de mais de 15 anos na semana passada. A entrevista, porém, chamou a atenção nas redes sociais.

Leia também

Última entrevista

Muitos internautas e telespectadores apontaram para uma suposta frieza e distanciamento entre Carlinhos e Lucas. Em um trecho que viralizou, o apresentador Celso Portiolli pergunta se está tudo bem entre eles. “Vocês estão bem?”, quis saber. “Bem distantes”, respondeu Lucas Guimarães.

“O que você prefere, estar do lado do seu amor, da sua vida, ou da televisão?”, reforçou o apresentador do Domingo Legal. A resposta pegou os fãs de surpresa. “A nossa relação, tipo assim, a gente está meio distante, meio frio. Quando está [sic] só nós dois, a gente tem uma conexão muito forte”, respondeu Carlinhos Maia.

Lucas Guimarães tentou contornar a situação. “É porque a gente é muito real, Celso. Quando a gente tá bom, tá bem, quando a gente tá brigado, tá brigado, porque a gente fica muito tempo longe um do outro”, reagiu. “A gente não, você”, rebateu Carlinhos. “A gente tá pensando no que fazer nos próximos capítulos”, ressaltou o humorista.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia no Domingo Legal

Reprodução 2 de 6

Lucas Guimarães.

3 de 6

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Reprodução/Internet. 4 de 6

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Reprodução/Instagram 5 de 6

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Reprodução/Instagram 6 de 6

Carlinhos Maia

Reprodução

“Independentes”

Em outro trecho, Lucas Guimarães afirmou que está vivendo um momento de “construir sua identidade” e que é importante que ambos sejam “independentes”. “O Carlinhos, quando ele começou, que foi necessário pra construir isso tudo, eu tava sempre do lado dele”, começou.

“Agora é meu momento de construir minha identidade, minha carreira, como já estou construindo. É muito bom você relações onde ambos são independentes. Você conquistar sua liberdade financeira é a coisa mais importante que alguém pode ter (…) Desculpa, mas agora não vou parar esse sonho que é tão importante”, disse Lucas Guimarães.

As falas do ex-casal repercutiram nas redes. “Os dois estão mesmo bem longe do que um dia foram. E o Carlinhos em si não tá gostando nada de ver isso desse jeito”, comentou Israel Anderson. “A frieza do Carlinhos é surreal”, apontou Brenno Moura. “Ele é muito frio. Ele não gosta de ver ninguém brilhando mais que ele”, concordou Vitor Andrade.

Assista: