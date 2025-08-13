Frio intenso, geada e nevoeiro: veja o tempo em SP nas próximas horas

O tempo permanecerá estável, mas temperaturas estarão em declínio e a sensação térmica será de frio intenso no estado de São Paulo na madrugada desta quarta-feira (13/8), de acordo com informações da Defesa Civil.
Segundo o órgão, pode ocorrer a formação de densos nevoeiros em áreas isoladas da faixa leste paulista, gerados pelo resfriamento e elevada umidade, mas que logo podem se dissipar, conforme o aquecimento diurno.
Na capital, há previsão de mínima de 9° graus na madrugada desta terça-feira (12/8) para quarta (13/8).
Por isso, o Abrigo Solidário, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade nas noites de frio extremo em São Paulo, prorrogou atendimento por mais um dia.
O abrigo vai abrir às 19h desta terça e encerrará às 8h de quarta na estação Pedro II do Metrô, na região central da capital paulista.
O frio será mais intenso ao amanhecer, principalmente no sul e na serra da Mantiqueira, onde haverá possibilidade de ocorrer geada em pontos isolados.