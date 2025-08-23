Fronteira dominada pelo tráfico no AM tem menos PMs do que na Paulista

O batalhão responsável pelo policiamento dos municípios do Alto Solimões, no Amazonas, conta com 156 policiais militares para atender a uma área de 96 mil quilômetros quadrados, equivalente ao território de Portugal. Como comparação, só os 3 km da Avenida Paulista, em São Paulo, têm efetivo maior empregado apenas na Operação Delegada (173), que tem como foco o comércio ambulante.

A desproporção no policiamento da avenida mais famosa da capital paulista e a principal porta de entrada da cocaína na região norte do país é apenas um dos pontos que chamam a atenção de quem tenta desvendar os caminhos do crime nas fronteiras da região.

As dificuldades da PM no combate ao tráfico no Alto Solimões não se restringem ao efetivo do local, daí o pedido de ajuda da Secretaria Estadual da Segurança Pública ao governo federal, que conta com as Forças Armadas na região

51 imagens Fechar modal. 1 de 51

Barco cruza o Rio Javari, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 2 de 51

PM pilotando barco no Rio Solimões, em Tabatinga (AM)

William Cardoso/Metrópoles 3 de 51

Militares em Benjamin Constant (AM), no Rio Javari

William Cardoso/Metrópoles 4 de 51

Pichações em área de atuação do Comando Vermelho, em Letícia, na Colômbia

William Cardoso/Metrópoles 5 de 51

Embarcação no Rio Javari, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 6 de 51

Porto de Benjamin Constant, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 7 de 51

Embarcação em rio da Amazônia

William Cardoso/Metrópoles 8 de 51

Porto de Benjamin Constant, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 9 de 51

Embarcação no Rio Javari, em Benjamin Constant

William Cardoso/Metrópoles 10 de 51

Porto de Benjamin Constant, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 11 de 51

Embarcação em rio amazônico

William Cardoso/Metrópoles 12 de 51

Imagem mostra embarcação em Tabatinga (AM)

William Cardoso/Metrópoles 13 de 51

Embarcação no Rio Javari

William Cardoso/Metrópoles 14 de 51

Serraria na margem peruana do Rio Javari

William Cardoso/Metrópoles 15 de 51

orto de Benjamin Constant, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 16 de 51

Porto de Benjamin Constant, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 17 de 51

Barco no Rio Javari, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 18 de 51

Barco ambulância no Rio Javari, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 19 de 51

Tenente-coronel Castro Alves, em embarcação no Rio Javari

William Cardoso/Metrópoles 20 de 51

Pistola de policial no Rio Javari, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 21 de 51

Arco-íris sobre o Rio Javari, em Atalaia do Norte

William Cardoso/Metrópoles 22 de 51

Embarcação no Rio Javari, em Atalaia do Norte (AM)

William Cardoso/Metrópoles 23 de 51

Indígena ferido por ferrão de arraia em Atalaia do Norte (AM)

William Cardoso/Metrópoles 24 de 51

Índigena sendo socorrido em Atalaia do Norte (AM)

William Cardoso/Metrópoles 25 de 51

Rua do porto em Atalaia do Norte (AM)

William Cardoso/Metrópoles 26 de 51

Pescador mostra piranha no mercado municipal, em Atalaia do Norte (AM)

William Cardoso/Metrópoles 27 de 51

Quadro de distâncias e tempo de viagem em barco rápido na Prefeitura de Atalaia do Norte (AM)

William Cardoso/Metrópoles 28 de 51

Garrafas com gasolina à venda, em Atalaia do Norte (AM)

William Cardoso/Metrópoles 29 de 51

Barco da PM no Rio Javari, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 30 de 51

Cemitério em Atalaia do Norte (AM)

William Cardoso/Metrópoles 31 de 51

Fachada de igreja em Atalaia do Norte, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 32 de 51

Esculturas de peixes em Atalaia do Norte, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 33 de 51

Letreiro em Atalaia do Norte, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 34 de 51

Garrafas com gasolina à venda, em Atalaia do Norte (AM)

William Cardoso/Metrópoles 35 de 51

Família em moto em Atalaia do Norte (AM)

William Cardoso/Metrópoles 36 de 51

Casa de apostas em Atalaia do Norte (AM)

William Cardoso/Metrópoles 37 de 51

Tuc-tuc em Letícia, na Colômbia

William Cardoso/Metrópoles 38 de 51

Fronteira entre Brasil e Colômbia

William Cardoso/Metrópoles 39 de 51

Fronteira entre Brasil e Colômbia

William Cardoso/Metrópoles 40 de 51

Pichações em área de atuação do Comando Vermelho, em Letícia, na Colômbia

William Cardoso/Metrópoles 41 de 51

Policial colombiano diante de porto em Letícia, na Colômbia, com vista para a ilha de Santa Rosa, no Peru

William Cardoso/Metrópoles 42 de 51

Pichações em área de atuação do Comando Vermelho, em Letícia, na Colômbia

William Cardoso/Metrópoles 43 de 51

Fronteira entre Tabatinga (BRA) e Letícia (COL)

William Cardoso/Metrópoles 44 de 51

Policiais militares e cães farejadores em Tabatinga (AM)

William Cardoso/Metrópoles 45 de 51

Presídio em Tabatinga, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 46 de 51

Divisa entre Tabatinga (BRA) e Letícia (COL)

William Cardoso/Metrópoles 47 de 51

Humberto Freire, da PF, em Manaus

William Cardoso/Metrópoles 48 de 51

Teatro Amazonas, em Manaus

William Cardoso/Metrópoles 49 de 51

Mario Sarrubo

William Cardoso/Metrópoles 50 de 51

Porto em Manaus, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles 51 de 51

Pichação do Comando Vermelho em Manaus, no Amazonas

William Cardoso/Metrópoles

No Amazonas, as distâncias são colossais. O estado chega a ter dois fusos horários diferentes, tanto que Tabatinga, onde fica a sede do batalhão, está uma hora atrás da capital Manaus e a duas do horário de Brasília.

A partir de Tabatinga, PMs chegam a gastar 11 horas em lancha rápida para acessar pontos distantes na cidade de Tonantins. Como comparação, seria tempo suficiente para fazer uma viagem de ida e volta entre São Paulo e o Rio de Janeiro, com um carro.

Leia também

Nem sempre, porém, a distância em quilômetros é o que define a principal dificuldade para se fazer o patrulhamento. Há situações em que, após 2 horas de lancha rápida, os PMs são obrigados a caminhar por mais 5 horas no interior da mata fechada até alcançar os criminosos.

Custos

Os custos de qualquer incursão também são gigantescos. Uma lancha com dois motores, em velocidade de cruzeiro, pode consumir 100 litros de combustível por hora, em uma região onde a gasolina e o diesel estão entre os mais caros do país.

O deslocamento de uma embarcação ao longo de pouco mais de 6 horas, em patrulha, pelos rios do Alto Solimões, sairia por algo em torno de R$ 5.000, só em combustível. No caso de uma perseguição, em velocidade máxima, o consumo dobra.

As características do Solimões também tornam difícil a manutenção das embarcações. O rio traz consigo tantos sedimentos que “lixa” os barcos, chegando a afiar as quilhas e a promover rachaduras nos cascos. O uso de motos aquáticas também é pouco recomendável.

A região do Alto Solimões é formada por Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antonio do Içá e Tonantins.