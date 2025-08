fruta-antioxidante-ajuda-a-queimar-gordura-e-potencializa-a-imunidade

Os benefícios do caqui são mais uma prova de que, para manter uma alimentação saudável, não é preciso sofrer. Apesar de não ser tão popular como abacaxi, abacate e maçã, por exemplo, a fruta é conhecida por ter um sabor adocicado e único.

Leia também

Com aparência muito semelhante a um tomate – que é outro ingrediente natural com excelentes benefícios –, o caqui pode ser uma boa opção para as pessoas que querem potencializar a imunidade, fortalecer os tecidos musculares e emagrecer.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para emagrecer

Getty Images 2 de 8

Praticar atividade física é essencial

Pixabay 3 de 8

Lembre-se: o efeito sanfona desencadeia doenças cardiovasculares e alterações hormonais

Tim Platt/Getty Images 4 de 8

Por isso, procure sempre manter a boa forma

Alto Astral/Reprodução 5 de 8

Se quiser emagrecer, aumente também a ingestão de líquidos, como água, sucos e chás

Getty Images 6 de 8

Evite erros comuns que retardam o emagrecimento

Getty Images 7 de 8

Como ter noites de sono ruins e treinar demais, o que desgasta o corpo

Pixabay 8 de 8

Veja sinais de que sua dificuldade de emagrecer pode ser hormonal. Perda de peso hormonal

Getty Images

É o que explica a nutricionista Denise Baldan, que exaltou alguns benefícios do caqui. “É uma fruta rica em vitaminas A, B1, B2. Além disso, possui cálcio, ferro, proteínas, fibras alimentares, minerais e antioxidantes”, conta.

Confira a lista de benefícios da fruta

1. Fortalece a imunidade

Como descrito pela nutricionista, o caqui é uma boa fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes. Componentes que atuam diretamente no bom funcionamento do sistema imunológico.

Continue lendo no site SportLife, parceiro do Metrópoles.