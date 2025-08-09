Fruta popular no Acre ajuda a prevenir infarto e protege os vasos sanguíneos, diz estudo

O jambo, fruta encontrada com facilidade em diversas regiões do Acre e do Brasil, apresenta importantes benefícios para a saúde cardiovascular, segundo especialistas. De acordo com a nutricionista Carla de Castro, em entrevista ao Metrópoles, essa fruta possui um “grande potencial funcional” que atua na prevenção de doenças como o infarto, graças à sua composição rica em compostos antioxidantes.

Esses compostos, como os flavonoides e antocianinas presentes no jambo, exercem uma ação protetora contra os danos causados pelos radicais livres, além de combater inflamações e fortalecer os vasos sanguíneos. “O jambo contém fibras solúveis que auxiliam no controle do colesterol e da glicemia, favorecendo a saúde do coração”, explica Carla.

Entre os nutrientes presentes na fruta, destacam-se:

Vitamina C: reforça o sistema imunológico e combate o estresse oxidativo.

Potássio: contribui para o controle da pressão arterial.

Fibras: auxiliam no trânsito intestinal, no metabolismo da glicose e na absorção de gorduras.

Carla de Castro também destaca o papel do jambo como coadjuvante natural na redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos. “As fibras do jambo ajudam a diminuir a absorção de gorduras no intestino, enquanto os compostos bioativos melhoram o perfil lipídico, equilibrando o colesterol total e reduzindo o LDL (colesterol ruim) e os triglicerídeos.”

Esses benefícios, somados à leve ação anti-inflamatória da fruta, fazem do jambo um alimento bastante interessante para estratégias de prevenção de doenças cardiovasculares e metabólicas. “Do ponto de vista nutricional, ele oferece uma combinação leve e benéfica”, conclui a especialista.

Além dos efeitos positivos para o corpo, a nutricionista ressalta que o consumo regular do jambo pode também impactar positivamente a saúde mental. “Existe uma relação direta entre inflamação sistêmica, saúde intestinal e o funcionamento do cérebro”, explica Carla. “Incluir alimentos como o jambo na alimentação pode contribuir, ainda que indiretamente, para o equilíbrio emocional, regulação do humor e qualidade do sono.”

Assim, o jambo surge como uma fruta que não só protege o coração, mas também ajuda a cuidar da mente.