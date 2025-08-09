9 de agosto de 2025
Universo POP
Coluna da Márcia Abreu: aniversariantes e novidades da semana; confira aqui
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão

Fruta popular no Acre ajuda a prevenir infarto e protege os vasos sanguíneos, diz estudo

O jambo surge como uma fruta que não só protege o coração, mas também ajuda a cuidar da mente

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O jambo, fruta encontrada com facilidade em diversas regiões do Acre e do Brasil, apresenta importantes benefícios para a saúde cardiovascular, segundo especialistas. De acordo com a nutricionista Carla de Castro, em entrevista ao Metrópoles, essa fruta possui um “grande potencial funcional” que atua na prevenção de doenças como o infarto, graças à sua composição rica em compostos antioxidantes.

O jambo surge como uma fruta que não só protege o coração, mas também ajuda a cuidar da mente/Foto: Reprodução

Esses compostos, como os flavonoides e antocianinas presentes no jambo, exercem uma ação protetora contra os danos causados pelos radicais livres, além de combater inflamações e fortalecer os vasos sanguíneos. “O jambo contém fibras solúveis que auxiliam no controle do colesterol e da glicemia, favorecendo a saúde do coração”, explica Carla.

Entre os nutrientes presentes na fruta, destacam-se:

  • Vitamina C: reforça o sistema imunológico e combate o estresse oxidativo.

  • Potássio: contribui para o controle da pressão arterial.

  • Fibras: auxiliam no trânsito intestinal, no metabolismo da glicose e na absorção de gorduras.

Carla de Castro também destaca o papel do jambo como coadjuvante natural na redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos. “As fibras do jambo ajudam a diminuir a absorção de gorduras no intestino, enquanto os compostos bioativos melhoram o perfil lipídico, equilibrando o colesterol total e reduzindo o LDL (colesterol ruim) e os triglicerídeos.”

Esses benefícios, somados à leve ação anti-inflamatória da fruta, fazem do jambo um alimento bastante interessante para estratégias de prevenção de doenças cardiovasculares e metabólicas. “Do ponto de vista nutricional, ele oferece uma combinação leve e benéfica”, conclui a especialista.

Além dos efeitos positivos para o corpo, a nutricionista ressalta que o consumo regular do jambo pode também impactar positivamente a saúde mental. “Existe uma relação direta entre inflamação sistêmica, saúde intestinal e o funcionamento do cérebro”, explica Carla. “Incluir alimentos como o jambo na alimentação pode contribuir, ainda que indiretamente, para o equilíbrio emocional, regulação do humor e qualidade do sono.”

Assim, o jambo surge como uma fruta que não só protege o coração, mas também ajuda a cuidar da mente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

No Acre, Lula critica Trump e diz que Eduardo Bolsonaro é um ‘moleque’ e ‘traidor dos brasileiros’

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.