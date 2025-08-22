“Fujão” é recapturado após escapar algemado da polícia durante audiência de custódia

O homem de 31 anos, que fugiu algemado da frente do Fórum de Rodrigues Alves em 13 de junho, foi recapturado pela Polícia Militar em Marechal Thaumaturgo. Francisco Jailson Silva da Costa, que havia escapado após sua audiência de custódia, será transferido para o presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

Jailson da Costa é acusado de matar Daniel Saraiva de Mendonça a facadas, após uma discussão em Rodrigues Alves. Ele havia sido preso em flagrante, mas fugiu ao ser levado de volta para a viatura. Mesmo com escolta policial e algemado, ele conseguiu se jogar no Rio Juruá para escapar.

A prisão foi confirmada pelo Major Abraão Silva, comandante da PM de Cruzeiro do Sul. “Um policial nosso de folga o reconheceu e efetuou a prisão. Ele será trazido para Cruzeiro do Sul, onde irá para o presídio Manoel Neri”, afirmou o Major.