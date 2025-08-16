Fumaça das queimadas reduz visibilidade nas estradas e Defesa Civil estadual alerta população

Durante o período de estiagem, diversos aspectos do cotidiano da população sofrem impactos diretos, e um deles é a segurança de quem está ao volante. As constantes queimadas e incêndios florestais aumentam a ocorrência de fumaça nas rodovias, reduzindo a visibilidade e aumentando os riscos de acidentes. Diante desse cenário, o governo do Acre, por meio da Defesa Civil do Estado, reforça que a preservação da vida é prioridade e adota medidas para minimizar os perigos enfrentados pelos motoristas.

O órgão reforça que, neste momento de seca, o principal alerta é para que a população evite as queimadas. Com o clima seco e favorável à propagação do fogo, qualquer foco pode se alastrar rapidamente e se transformar em um incêndio de grandes proporções.

Segundo o coordenador de Gestão de Desastres, coronel Francisco Cassiano, durante o período de intensos focos de calor é comum a ocorrência de colisões no trânsito, principalmente em estradas. Além das batidas entre automóveis, muitos veículos também atingem animais que tentam fugir das chamas.

“A baixa visibilidade é uma das principais causas de acidentes. O motorista perde a visão da estrada por causa das queimadas, principalmente nas laterais da estrada. As pessoas colocam fogo para limpar o mato, achando que será rápido. Mas, devido à extensão das áreas, o fogo demora a apagar e acaba provocando colisões”, destaca.

A Defesa Civil ainda alerta que, além do perigo para quem está dirigindo, a fumaça também compromete a saúde da população. A inalação de partículas tóxicas pode causar problemas respiratórios, agravando ainda mais a situação de emergência.

Para reduzir os riscos, os motoristas devem manter a velocidade dentro do limite permitido, evitar ultrapassagens e, se necessário, estacionar em local seguro até que a visibilidade melhore. Com o esforço mútuo, o risco de sinistros se torna cada vez menor.

Investimentos

O governo do Acre, em conjunto com órgãos de segurança e fiscalização, segue monitorando os focos de incêndio e orientando a população, reforçando que a prevenção ainda é a forma mais eficaz de evitar tragédias.

Para a efetividade desse trabalho, é essencial que os agentes de combate estejam sempre equipados com materiais novos e reforçados para a atuação. O Estado mantém parcerias com as prefeituras municipais, fornecendo ferramentas e orientações sobre as formas adequadas de agir.

“A nossa preocupação hoje é distribuir esse material aos 22 municípios, para que as prefeituras formem brigadas de incêndio e atuem em conjunto com o Corpo de Bombeiros, que está disponibilizando militares e viaturas. Esses brigadistas, junto com o material repassado, vão reforçar as ações de combate aos incêndios florestais”, destaca Francisco.