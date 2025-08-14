Funcionária é atacada por onça em Zoobotânico no interior de São Paulo

Uma funcionária do Zoobotânico de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, ficou ferida após ser atacada por uma onça-pintada na tarde da última segunda-feira (11/8).

O animal, um macho de dois anos, foi resgatado de um cativeiro ilegal no Pará em 2023 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e chegou ao zoo em julho. Ele e o irmão foram encontrados com uma coleira de cachorro, debilitados e desnutridos.

Onça chegou ao Zoo em julho, após ser resgata em 2023 de um cativeiro ilegal no Pará

Macho de dois anos mordeu funcionária na mão e no braço. Ela precisou passar por cirurgia e seu estado de saúde é estável

Onça-pintada resgatada de cativeiro ilegal no Pará ataca funcionária de Zoobotânico de São José do Rio Preto, interior de SP, nessa segunda (11/8)

Segundo a Prefeitura do município, a funcionária foi mordida no braço e na mão e encaminhada ao Hospital de Base (HB). Ela precisou passar por uma cirurgia e segue internada, com estado de saúde estável.

Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente, que serão investigadas por meio de uma sindicância. O ataque ocorreu em uma área restrita do parque, onde o animal reside, sem acesso ao público e risco aos visitantes.