Funcionário suspeito de furtar R$ 2 milhões de empresa em RO é preso no RJ

Um homem suspeito de desviar mais de R$ 2 milhões de uma empresa em Ji-Paraná, Rondônia, foi preso nesta semana em Magé, na Baixada Fluminense (RJ). Ele, que era responsável pelo setor de contas, foi encontrado em um apartamento na comunidade Lagoa, onde estava com o namorado.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o suspeito teria furtado cerca de R$ 600 mil do cofre da empresa e transferido o restante para sua própria conta. Ele estava foragido desde o início do mês, quando a Justiça de Rondônia expediu o mandado de prisão e bloqueou seu passaporte.

O caso segue em segredo de justiça.

Fonte: g1

Redigido por Contilnet.