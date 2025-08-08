8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Cerca de mil funcionários sindicalizados reivindicam um bônus prometido pela Kering desde 2022, mas que ainda não foi pago

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Cerca de mil funcionários da Gucci ameaçam entrar em greve devido à falta de pagamento de um bônus prometido para o período entre 2022 e 2024. A Kering, conglomerado francês dono da marca, ainda não efetuou o pagamento, o que gerou uma disputa trabalhista.

A situação afeta principalmente os setores de varejo e logística da marca na Itália. Os sindicatos afirmam que a Kering não cumpriu os acordos e reivindicam o pagamento do bônus de bem-estar social, um incentivo que complementa os benefícios dos trabalhadores.

A greve ainda não foi confirmada, mas caso o impasse continue, pode impactar negativamente o desempenho da Gucci no segundo semestre, que já enfrenta uma crise interna.

John Keeble/Getty Images

Resultados financeiros e crise

A Kering divulgou que as vendas no primeiro semestre de 2025 caíram 15% em comparação a 2024. A Gucci foi a mais afetada, registrando uma queda de 25% no segundo trimestre, totalizando 1,46 bilhão de euros.

A crise acontece em um momento delicado para a marca, que enfrenta desafios criativos e comerciais, em meio a um ambiente instável para as marcas de luxo europeias. Recentemente, outras gigantes do setor, como Armani e Dior, também enfrentaram denúncias trabalhistas.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.