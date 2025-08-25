Funkeira Tati Quebra Barraco ganhará filme biográfico

A trajetória de Tati Quebra Barraco, um dos maiores ícones do funk carioca, vai chegar às telas de cinema. A cantora será homenageada no longa A Rainha do Funk, atualmente em fase de produção e sem previsão de estreia.
O projeto tem direção de Susanna Lira, roteiro de Maíra Oliveira e argumento assinado por Vanessa de Araújo Souza, conforme adiantou o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.
Leia também
-
Tati Quebra Barraco chora morte e faz revelação envolvendo Preta Gil
-
Tati Quebra Barraco reage após ser comparada a participante do BBB25
-
Wagner Moura e Lázaro Ramos farão cinebiografia juntos
-
Editor revela último desejo de Preta Gil sobre sua biografia
O filme vai narrar a história de Tatiana dos Santos Lourenço, nascida em 20 de setembro de 1979, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O enredo aborda a infância na comunidade, a entrada no cenário musical em 1995 e o sucesso que a transformou em referência nacional nos anos 2000, impulsionado pelo hit Boladona.
Além de destacar a carreira, a produção também pretende ressaltar a importância de Tati na afirmação do funk como expressão cultural das periferias cariocas. O gênero, originado do funk eletrônico norte-americano nos anos 1980, ganhou identidade própria no Brasil e se consolidou como um dos estilos mais populares do país.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Tati Quebra Barraco
2 de 4
Tati Quebra Barraco
Foto: Instagram/Reprodução
3 de 4
Tati Quebra Barraco
4 de 4
Tati Quebra Barraco
Reprodução/Instagram
Ao longo da carreira, Tati lançou sucessos como Sou Feia Mas Tô na Moda, Dako é Bom e Fama de Putona, faixas que ajudaram a moldar o funk carioca. Sua presença também foi registrada em documentários como Sou Feia Mas Tô na Moda (2005), sobre a participação feminina no movimento, e Favela Bolada (2008), que retratou bailes e artistas como Deize Tigrona e Mr. Catra.
A vida pessoal da cantora também será lembrada, incluindo episódios marcantes, como a morte de um de seus filhos, assassinado em 2016.