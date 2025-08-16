Furacão Erin atinge escala 5 e ameça o Caribe com ventos de 255 km/h

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) confirmou, na tarde deste sábado (16/8), que o furacão Erin alcançou a categoria 5, classificação máxima na escala de intensidade.

O centro do furacão avança pelo Atlântico Norte, ao norte das Ilhas de Barlavento, e segue a pouco mais de 300 quilômetros de Porto Rico. Apesar de não haver previsão de impacto direto nas ilhas maiores do Caribe, os efeitos já podem ser sentidos pela população.

Os ventos sustentados chegaram a 255 km/h, colocando o furacão na categoria 5 da escala Saffir-Simpson. No início da tarde deste sábado, o NHC informou que Erin passava ao norte das Ilhas de Sotavento Setentrionais, grupo de ilhas no Mar do Caribe que integra as Pequenas Antilhas.

“O furacão Erin pode trazer inundações repentinas e urbanas isoladas, deslizamentos de terra ou lama, e possíveis condições de tempestade tropical para Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas neste fim de semana”, alerta o NHC.

A intensificação do Erin foi considerada explosiva. Em apenas 30 horas, o Erin passou de tempestade tropical a um furacão de categoria 5. Entre a madrugada e a manhã deste sábado (16/8), saltou de categoria 3 para 5 em menos de seis horas.