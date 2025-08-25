“Fúria de muita gente”, reflete Virginia Fonseca em post enigmático

Virginia Fonseca usou suas redes sociais nesta segunda-feira (25/8) para compartilhar uma reflexão enigmática.

Nos stories do Instagram, a influenciadora publicou uma frase sobre resiliência diante de “ataques” e da “fúria” de outras pessoas:

“A fúria de muita gente é ver que, apesar dos ataques, você continua de pé. O que eles não compreendem é que não é pela sua força, mas porque Deus é quem te sustenta.”

Repercussão

A mensagem não passou despercebida e gerou repercussão entre internautas. “Que tanta gente furiosa é essa?”, questionou um usuário em uma página de celebridades que repercutia a publicação.

Outro opinou: “Ela e a Poliana adoram colocar essas indiretas né.”

Explicação sobre ligação para Neymar

Na última sexta-feira (22/8), Virginia também se manifestou sobre a polêmica envolvendo uma ligação de madrugada feita para Neymar, episódio que teria incomodado Bruna Biancardi.

Durante a inauguração de uma loja de sua marca de cosméticos em São Paulo, a influenciadora falou ao portal LeoDias, assumiu a responsabilidade pela ligação e pediu desculpas caso tenha gerado incômodo:

“Peço desculpas se não gostou, mas faz parte”, disse Virginia.