26/08/2025
Universo POP
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso

Fusão Petz e Cobasi: Cade pede mais prazo e aponta alta complexidade

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
fusao-petz-e-cobasi:-cade-pede-mais-prazo-e-aponta-alta-complexidade

Relator do processo que avalia a fusão da Petz e da Cobasi no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), José Levi Mello do Amaral Júnior pediu, em despacho, a ampliação do prazo para a conclusão da análise do negócio até o fim do ano. Sem a prorrogação, o período legal acabaria em 3 de outubro.

Leia também

De acordo com o documento, “o referido lapso revela-se exíguo para o pleno exercício da atribuição do Tribunal, particularmente considerada a complexidade de que se reveste o caso vertente, circunstância que recomenda a realização de análise detalhada”.

A fusão chegou a ser aprovada sem questionamentos pela Superintendência-Geral do Cade. O processo, no entanto, travou após a concorrente Petlove apresentar recurso pedindo que o negócio passasse pela análise do Tribunal do Cade.

Apesar do Cade ter entendido que a fusão das duas maiores empresas do setor não representava riscos à concorrência, o recurso aponta possíveis impactos não considerados pela área técnica da autarquia, como a pressão sobre fornecedores, e, consequentemente, sobre os preços.

A preocupação foi manifestada por 31 das 35 empresas consultadas pelo Cade ao longo do processo, mas não foi registrada na avaliação final. Dentre os impactos negativos mencionados e registrados na versão pública do documento estão: o poder de barganha que a empresa combinada terá com fornecedores; queda nas vendas; monopólio de Petz e Cobasi; capacidade da empresa combinada ditar os preços do mercado; impactos nos preços de mercado; dificuldade de competir; concorrência desleal; capilaridade das lojas de Petz e Cobasi; horário estendido das lojas; elevada concentração de mercado da empresa combinada; prática de preços abusivos por Petz e Cobasi; e agressiva atuação online.

Além disso, antes mesmo da notícia da fusão, Petz e Cobasi já eram conhecidas pela prática de dumping. Com lojas gigantes, oferecem produtos abaixo do valor de mercado durante breves períodos para atrair clientes e minar a freguesia dos concorrentes, levando-os a fechar as portas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.