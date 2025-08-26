Fusão Petz e Cobasi: Cade pede mais prazo e aponta alta complexidade

Relator do processo que avalia a fusão da Petz e da Cobasi no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), José Levi Mello do Amaral Júnior pediu, em despacho, a ampliação do prazo para a conclusão da análise do negócio até o fim do ano. Sem a prorrogação, o período legal acabaria em 3 de outubro.

Leia também

De acordo com o documento, “o referido lapso revela-se exíguo para o pleno exercício da atribuição do Tribunal, particularmente considerada a complexidade de que se reveste o caso vertente, circunstância que recomenda a realização de análise detalhada”.

A fusão chegou a ser aprovada sem questionamentos pela Superintendência-Geral do Cade. O processo, no entanto, travou após a concorrente Petlove apresentar recurso pedindo que o negócio passasse pela análise do Tribunal do Cade.

Apesar do Cade ter entendido que a fusão das duas maiores empresas do setor não representava riscos à concorrência, o recurso aponta possíveis impactos não considerados pela área técnica da autarquia, como a pressão sobre fornecedores, e, consequentemente, sobre os preços.

A preocupação foi manifestada por 31 das 35 empresas consultadas pelo Cade ao longo do processo, mas não foi registrada na avaliação final. Dentre os impactos negativos mencionados e registrados na versão pública do documento estão: o poder de barganha que a empresa combinada terá com fornecedores; queda nas vendas; monopólio de Petz e Cobasi; capacidade da empresa combinada ditar os preços do mercado; impactos nos preços de mercado; dificuldade de competir; concorrência desleal; capilaridade das lojas de Petz e Cobasi; horário estendido das lojas; elevada concentração de mercado da empresa combinada; prática de preços abusivos por Petz e Cobasi; e agressiva atuação online.

Além disso, antes mesmo da notícia da fusão, Petz e Cobasi já eram conhecidas pela prática de dumping. Com lojas gigantes, oferecem produtos abaixo do valor de mercado durante breves períodos para atrair clientes e minar a freguesia dos concorrentes, levando-os a fechar as portas.