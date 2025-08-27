Futebol ao vivo: onde assistir aos principais jogos desta quarta-feira

A quarta-feira (27/8) promete fortes emoções para os torcedores, com uma agenda repleta de decisões no Brasil e no exterior. O destaque fica por conta das quartas de final da Copa do Brasil, mas a bola também rola na Champions League, Copa da Alemanha, Copa da Liga Inglesa e Campeonato Espanhol.
A maratona começa cedo, às 13h45, com Qarabağ x Ferencváros abrindo os playoffs da Champions League. Mais tarde, às 16h, três confrontos simultâneos agitam a Europa: Benfica x Fenerbahçe em Lisboa, Club Brugge x Rangers na Bélgica e Copenhagen x Basel na Dinamarca.
Na Alemanha, às 15h45, o Bayern de Munique visita o Wehen Wiesbaden pela Copa da Alemanha. No mesmo horário, a Inglaterra recebe Manchester United x Grimsby, pela Copa da Liga. Já na Espanha, Celta de Vigo x Betis duelam pelo Campeonato Espanhol.
À noite, todas as atenções se voltam para o Brasil. Pela Copa do Brasil, três confrontos de peso prometem mexer com os torcedores:
-
Atlético-MG x Cruzeiro, às 19h30, no Mineirão.
-
Vasco x Botafogo, às 21h30, em São Januário.
-
Athletico x Corinthians, também às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba.
Agenda do dia – Jogos e onde assistir
📺 Champions League – Playoffs
-
13h45 – Qarabağ x Ferencváros – HBO Max
-
16h00 – Benfica x Fenerbahçe – TNT e HBO Max
-
16h00 – Club Brugge x Rangers – Space e HBO Max
-
16h00 – Copenhagen x Basel – HBO Max
📺 Copa da Alemanha
-
15h45 – Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique – ESPN4 e Disney+
📺 Copa da Liga Inglesa
-
16h00 – Grimsby x Manchester United – ESPN e Disney+
📺 Campeonato Espanhol
-
16h00 – Celta de Vigo x Betis – Disney+
📺 Copa do Brasil – Quartas de final
-
19h30 – Atlético-MG x Cruzeiro – Prime Video
-
21h30 – Vasco x Botafogo – Globo, Sportv e Premiere
-
21h30 – Athletico x Corinthians – Globo, Sportv2 e Premiere
📌 Fonte: g1 / ESPN / Sportv
✍️ Redação ContilNet Notícias