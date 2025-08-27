27/08/2025
Futebol ao vivo: onde assistir aos principais jogos desta quarta-feira

Quartas de final da Copa do Brasil, playoffs da Champions League e clássicos internacionais movimentam a rodada

A quarta-feira (27/8) promete fortes emoções para os torcedores, com uma agenda repleta de decisões no Brasil e no exterior. O destaque fica por conta das quartas de final da Copa do Brasil, mas a bola também rola na Champions League, Copa da Alemanha, Copa da Liga Inglesa e Campeonato Espanhol.

A maratona começa cedo, às 13h45, com Qarabağ x Ferencváros abrindo os playoffs da Champions League. Mais tarde, às 16h, três confrontos simultâneos agitam a Europa: Benfica x Fenerbahçe em Lisboa, Club Brugge x Rangers na Bélgica e Copenhagen x Basel na Dinamarca.

Na Alemanha, às 15h45, o Bayern de Munique visita o Wehen Wiesbaden pela Copa da Alemanha. No mesmo horário, a Inglaterra recebe Manchester United x Grimsby, pela Copa da Liga. Já na Espanha, Celta de Vigo x Betis duelam pelo Campeonato Espanhol.

À noite, todas as atenções se voltam para o Brasil. Pela Copa do Brasil, três confrontos de peso prometem mexer com os torcedores:

  • Atlético-MG x Cruzeiro, às 19h30, no Mineirão.

  • Vasco x Botafogo, às 21h30, em São Januário.

  • Athletico x Corinthians, também às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba.

Agenda do dia – Jogos e onde assistir

📺 Champions League – Playoffs

  • 13h45 – Qarabağ x Ferencváros – HBO Max

  • 16h00 – Benfica x Fenerbahçe – TNT e HBO Max

  • 16h00 – Club Brugge x Rangers – Space e HBO Max

  • 16h00 – Copenhagen x Basel – HBO Max

📺 Copa da Alemanha

  • 15h45 – Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique – ESPN4 e Disney+

📺 Copa da Liga Inglesa

  • 16h00 – Grimsby x Manchester United – ESPN e Disney+

📺 Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Celta de Vigo x Betis – Disney+

📺 Copa do Brasil – Quartas de final

  • 19h30 – Atlético-MG x Cruzeiro – Prime Video

  • 21h30 – Vasco x Botafogo – Globo, Sportv e Premiere

  • 21h30 – Athletico x Corinthians – Globo, Sportv2 e Premiere

📌 Fonte: g1 / ESPN / Sportv
✍️ Redação ContilNet Notícias

