Futebol em dose dupla: Brasileirão e final da Copa América agitam o sábado (2)

O final de semana chegou e o futebol brasileiro está de volta! O sábado (2/8) reúne três jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, além da final da Copa América Feminina, entre Brasil e Colômbia. Marta e companhia entram em campo às 18h, no estádio Casa Blanca, em Quito, capital do Equador.

A Seleção Brasileira busca manter a hegemonia: são 10 finais em 10 edições da competição — já contando com a atual. Além disso, as brasileiras venceram nove títulos. A única exceção é o título da Argentina de 2006, que bateu o time canarinho na final. Por outro lado, o futebol colombiano, em ascensão no masculino e no feminino, busca seu primeiro grande feito na modalidade.

O Brasil busca o nono título em dez edições de Copa América Feminina. Com três gols, Amanda Gutierres é a vice-artilheira do torneio. Vitória e Sport fazem jogo emocionante na parte de baixo da tabela.

Já no Brasileirão, Sport e Bahia abrem a rodada às 16h, na Ilha do Retiro. O clássico nordestino coloca frente a frente duas equipes em cenários distintos. Enquanto a equipe pernambucana busca uma reação improvável para sair da lanterninha com 4 pontos, os baianos, em 4º com 28, precisam pontuar para se manter no G4 e quem sabe se aproximar dos líderes.

Outro duelo desigual na tabela é Mirassol e Vasco, que entram em campo às 18h30. Sétimo colocado com 25 pontos, a equipe do interior de São Paulo tenta manter a boa fase contra o Cruzmaltino, que busca a vitória para afastar o fantasma da zona de rebaixamento. A equipe comanda por Fernando Diniz é a primeira fora do Z4, com 15 pontos.

Às 21h, o Fluminense recebe o Grêmio para o reencontro de Renato Gaúcho com o Imortal. Os dois tricolores têm os mesmos 20 pontos na tabela, mas os cariocas estão em 12º, duas posições acima dos comandados de Mano Menezes, que ainda têm um jogo a mais. O Santos, que abre a zona do desespero, está cinco pontos atrás da dupla.

Agenda de jogos (2/8)

16h – Sport x Bahia (Premiere)

18h– Colômbia x Brasil (Globo, TV Brasil e SporTV )

18h30 – Mirassol x Vasco da Gama (Premiere)

21h – Fluminense x Grêmio (SporTV e Premiere)

