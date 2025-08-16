Fuzis israelenses vão parar nas mãos do Estado Islâmico na África

Em meio à expansão na África, terroristas do Estado Islâmico (ISIS) têm utilizado fuzis de origem israelense em Moçambique.

No início da semana, o braço do ISIS no país divulgou um novo vídeo. Nele, dois militantes do grupo aparecem segurando dois IWI Galil ACE 32, fabricados originalmente pela empresa Israel Weapon Industries.

Ainda não está claro como os fuzis foram parar nas mãos dos terroristas do ISIS, que se arma principalmente por meio do contrabando e a captura de arsenais militares.

Nos últimos anos, o Estado Islâmico expandiu suas atividades na África, e agora aterroriza a região após perder força no Oriente Médio.

De acordo com o relatório Global Terrorism Index 2025, o continente se tornou o berço do extremismo. Ao todo, 8 dos 10 ataques terroristas mais mortais do último ano aconteceram em países da África.