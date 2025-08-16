Gabi Ferrari e Jéssica Sá festejam novo ciclo em aulão na HitHaus

Esta sexta-feira (15/8) começou com energia lá em cima para as amigas Gabi Ferrari e Jéssica Sá, que decidiram comemorar a chegada dos 43 anos e 34 anos, respectivamente, em uma animada aula de spinning na academia HitHaus, no Gilberto Salomão.
O clima era de pura endorfina: música alta, pedaladas no ritmo e sorrisos largos. Tudo isso cercado por amigas próximas, que fizeram questão de comparecer para prestigiar o momento e participar de um treino que, com certeza, vai ficar na memória.
Gabi Ferrari e Jéssica Sá com as amigas
Após a aula intensa, a turma trocou os pedais pela mesa do parabéns, que teve os doces e os bolos assinados pela Fitnessá, marca de lanches e sobremesas saudáveis fundada pela aniversariante Jéssica Sá em setembro de 2020.
Momento dos ‘parabéns’
Mesa do bolo
Bolo de Gabi Ferrari, da marca Fitnessá
Bolo de Jéssica Sá, da marca Fitnessá
Dupla fitness
Para a dupla, a prestigiada manhã foi um momento de celebração à amizade, ao bem-estar e à vida ativa.
A escolha do local foi mais do que simbólica: elas se conheceram na própria academia, espaço que passou a fazer parte da rotina diária de ambas. “Não tinha local melhor para a gente celebrar. Existe maneira mais certeira de comemorar do que com as amigas, e de forma saudável?”, enfatizou Jéssica Sá à coluna Claudia Meireles.
A parceria entre as duas ganhou força com o tempo, e Gabi não escondeu o carinho pela amiga. “Eu ganhei um presente conhecendo a HitHaus e a Jéssica, que me deu a mão e nunca mais soltou. Agora, estamos juntas todos os dias. Eu não faria diferente!”, destacou Gabi Ferrari.
Gabi Ferrari e Jéssica Sá agradecem à presença dos convidados
Confira como foi o evento pelas lentes de Wey Alves:
Jéssica Sá
Claudia Salomão
Doris Canen e Fernanda Foizer
Aulão de spinning
Aulão de spinning
Cynthia Dias, Gabi Ferrari, Jéssica Sá, Tamara Diniz e Claudia Salomão
Gabi Ferrari, Cibelle Gueiros e Jéssica Sá
Cassia Sá, Jéssica Sá e Stefane Machado
Encontro foi marcado pela endorfina
Jessica Conde, Luiza Mitchell, Giselle Fittipaldi, Gabi Ferrari, Jéssica Sá, Mariana Dib, Luana Vieira, Rayana Castro e Taty Dayane
Gabi e Valentina Ferrari
Doris Canen, Gabi Ferrari e Fernanda Foizer
Cynthia Dias, Gabi Ferrari e Jéssica Sá
Convidadas fazem oração
Luana Vieira, Mariana Dib, Taty Dayane, Luiza Mitchell e Rayana Castro
Karine Lima e Tamara Diniz
Jessica Conde e Giselle Fittipaldi
Livia Pinheiro e Lucília dos Anjos
