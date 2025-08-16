15/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Gabi Ferrari e Jéssica Sá festejam novo ciclo em aulão na HitHaus

Escrito por Metrópoles
gabi-ferrari-e-jessica-sa-festejam-novo-ciclo-em-aulao-na-hithaus

Esta sexta-feira (15/8) começou com energia lá em cima para as amigas Gabi Ferrari e Jéssica Sá, que decidiram comemorar a chegada dos 43 anos e 34 anos, respectivamente, em uma animada aula de spinning na academia HitHaus, no Gilberto Salomão.

O clima era de pura endorfina: música alta, pedaladas no ritmo e sorrisos largos. Tudo isso cercado por amigas próximas, que fizeram questão de comparecer para prestigiar o momento e participar de um treino que, com certeza, vai ficar na memória.

Gabi Ferrari e Jéssica Sá com as amigas

Após a aula intensa, a turma trocou os pedais pela mesa do parabéns, que teve os doces e os bolos assinados pela Fitnessá, marca de lanches e sobremesas saudáveis fundada pela aniversariante Jéssica Sá em setembro de 2020.

4 imagensMesa do boloBolo de Gabi Ferrari, da marca FitnessáBolo de Jéssica Sá, da marca FitnessáFechar modal.1 de 4

Momento dos ‘parabéns’

Wey Alves / Metrópoles2 de 4

Mesa do bolo

Wey Alves / Metrópoles3 de 4

Bolo de Gabi Ferrari, da marca Fitnessá

Wey Alves / Metrópoles4 de 4

Bolo de Jéssica Sá, da marca Fitnessá

Wey Alves / Metrópoles

Dupla fitness

Para a dupla, a prestigiada manhã foi um momento de celebração à amizade, ao bem-estar e à vida ativa.

A escolha do local foi mais do que simbólica: elas se conheceram na própria academia, espaço que passou a fazer parte da rotina diária de ambas. “Não tinha local melhor para a gente celebrar. Existe maneira mais certeira de comemorar do que com as amigas, e de forma saudável?”, enfatizou Jéssica Sá à coluna Claudia Meireles.

A parceria entre as duas ganhou força com o tempo, e Gabi não escondeu o carinho pela amiga. “Eu ganhei um presente conhecendo a HitHaus e a Jéssica, que me deu a mão e nunca mais soltou. Agora, estamos juntas todos os dias. Eu não faria diferente!”, destacou Gabi Ferrari.

Gabi Ferrari e Jéssica Sá agradecem à presença dos convidados

Confira como foi o evento pelas lentes de Wey Alves:

Jéssica Sá
Claudia Salomão
Doris Canen e Fernanda Foizer
Aulão de spinning
Aulão de spinning
Cynthia Dias, Gabi Ferrari, Jéssica Sá, Tamara Diniz e Claudia Salomão
Gabi Ferrari, Cibelle Gueiros e Jéssica Sá
Cassia Sá, Jéssica Sá e Stefane Machado
Encontro foi marcado pela endorfina
Jessica Conde, Luiza Mitchell, Giselle Fittipaldi, Gabi Ferrari, Jéssica Sá, Mariana Dib, Luana Vieira, Rayana Castro e Taty Dayane
Gabi e Valentina Ferrari
Doris Canen, Gabi Ferrari e Fernanda Foizer
Cynthia Dias, Gabi Ferrari e Jéssica Sá
Convidadas fazem oração
Luana Vieira, Mariana Dib, Taty Dayane, Luiza Mitchell e Rayana Castro
Karine Lima e Tamara Diniz
Jessica Conde e Giselle Fittipaldi
Livia Pinheiro e Lucília dos Anjos

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.