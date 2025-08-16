Gabi Ferrari e Jéssica Sá festejam novo ciclo em aulão na HitHaus

Esta sexta-feira (15/8) começou com energia lá em cima para as amigas Gabi Ferrari e Jéssica Sá, que decidiram comemorar a chegada dos 43 anos e 34 anos, respectivamente, em uma animada aula de spinning na academia HitHaus, no Gilberto Salomão.

O clima era de pura endorfina: música alta, pedaladas no ritmo e sorrisos largos. Tudo isso cercado por amigas próximas, que fizeram questão de comparecer para prestigiar o momento e participar de um treino que, com certeza, vai ficar na memória.

Gabi Ferrari e Jéssica Sá com as amigas

Após a aula intensa, a turma trocou os pedais pela mesa do parabéns, que teve os doces e os bolos assinados pela Fitnessá, marca de lanches e sobremesas saudáveis fundada pela aniversariante Jéssica Sá em setembro de 2020.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Momento dos ‘parabéns’

Wey Alves / Metrópoles 2 de 4

Mesa do bolo

Wey Alves / Metrópoles 3 de 4

Bolo de Gabi Ferrari, da marca Fitnessá

Wey Alves / Metrópoles 4 de 4

Bolo de Jéssica Sá, da marca Fitnessá

Wey Alves / Metrópoles

Dupla fitness

Para a dupla, a prestigiada manhã foi um momento de celebração à amizade, ao bem-estar e à vida ativa.

A escolha do local foi mais do que simbólica: elas se conheceram na própria academia, espaço que passou a fazer parte da rotina diária de ambas. “Não tinha local melhor para a gente celebrar. Existe maneira mais certeira de comemorar do que com as amigas, e de forma saudável?”, enfatizou Jéssica Sá à coluna Claudia Meireles.

A parceria entre as duas ganhou força com o tempo, e Gabi não escondeu o carinho pela amiga. “Eu ganhei um presente conhecendo a HitHaus e a Jéssica, que me deu a mão e nunca mais soltou. Agora, estamos juntas todos os dias. Eu não faria diferente!”, destacou Gabi Ferrari.

Gabi Ferrari e Jéssica Sá agradecem à presença dos convidados

Confira como foi o evento pelas lentes de Wey Alves:

Jéssica Sá

Claudia Salomão

Doris Canen e Fernanda Foizer

Aulão de spinning

Aulão de spinning

Cynthia Dias, Gabi Ferrari, Jéssica Sá, Tamara Diniz e Claudia Salomão

Gabi Ferrari, Cibelle Gueiros e Jéssica Sá

Cassia Sá, Jéssica Sá e Stefane Machado

Encontro foi marcado pela endorfina

Jessica Conde, Luiza Mitchell, Giselle Fittipaldi, Gabi Ferrari, Jéssica Sá, Mariana Dib, Luana Vieira, Rayana Castro e Taty Dayane

Gabi e Valentina Ferrari

Doris Canen, Gabi Ferrari e Fernanda Foizer

Cynthia Dias, Gabi Ferrari e Jéssica Sá

Convidadas fazem oração

Luana Vieira, Mariana Dib, Taty Dayane, Luiza Mitchell e Rayana Castro

Karine Lima e Tamara Diniz

Jessica Conde e Giselle Fittipaldi

Livia Pinheiro e Lucília dos Anjos

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.