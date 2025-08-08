Gabi Prado recorre à Justiça após ataques contra o filho e desabafa: “Nada foi feito”

Após aparecer em desespero nas redes sociais, Gabi Prado, algumas horas depois, explicou melhor o que aconteceu. Nesta quinta-feira (7/8), a ex-participante de “A Fazenda” acabou compartilhando, sem querer, uma imagem do filho recém-nascido, Bento, o que gerou ataques ao bebê, com ameaças e ofensas. Depois dessa situação, a influenciadora esclareceu que ficou mal ao ponto de não conseguir falar e chegou a recorrer à Justiça para tomar as medidas cabíveis.

“É um direito meu eu não querer mostrar meu filho aqui. A maioria das pessoas que me seguem desejam meu bem, mas estou no puerpério é preciso estar em paz para cuidar do meu filho… mostrar ele aqui agora só me geraria mais dor de cabeça, medo, culpa e insegurança!… Somente agora, nesse período, optei por não postar”, esclareceu.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Gabi Prado desabafa após ataques Reprodução: Instagram Gabi Prado com marido e filho – Reprodução: Instagram Gabi Prado – Foto: Reprodução/Instagram Gabi Prado celebra chegada do primeiro filho com Thiago Gomes, José Bento Reprodução/Instagram @gabiprado Gabi Prado faz desabafo após compartilhar foto do filho Reprodução / Instagram: @pradogabrielle Voltar

Próximo

Em seguida, Gabi salientou que nem ela nem o marido, Thiago Gomes, têm rede de apoio como suporte, e que suas famílias moram em estados diferentes. “Se eu estou postando nos melhores amigos é pra otimizar meu tempo em relação à nossa família que nos manda mensagem todos os dias perguntando como estamos!… O tempo que temos quando o Bento dorme, tentamos dormir junto já que ele acorda de 3 em 3 horas pra mamar e, geralmente, a preocupação é tanta que estamos exaustos!”, declarou.

Sobre os ataques em suas redes sociais, depois de vazar a foto, Gabi mostrou as mensagens que os haters lhe enviaram com caixões, desejando o pior para o menino, além dos ataques que já recebia, segundo ela, há mais de cinco anos, desde que apareceu na internet. Mesmo buscando, de forma legal, conter esse tipo de situação, ela disse que “nada foi feito” para acabar com isso.

“Já fizemos inúmeros boletins e já pagamos vários advogados e nada foi feito!… Nenhuma pessoa gostaria de ser atacada há mais de 5 anos e ficar quieta! Eu já fui do céu ao inferno por conta dos haters”, desabafou. Por fim, ela pediu respeito e paciência dos fãs.