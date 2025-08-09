gabriel-david-abre-o-jogo-sobre-filhos-e-lua-de-mel-com-giovanna-lancellotti

Gabriel David revelou os planos para o futuro com Giovanna Lancellotti, com quem se casou em junho. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) falou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, na Noite dos Enredos do Carnaval do Rio, nesta sexta-feira (8/8).

Enquanto o executivo chefia o Carnaval carioca, a atriz estrelou o filme “Missão Porto Seguro” (2025), está no ar em “Dona de Mim”, novela da TV Globo, que só chega ao fim em 2026. Gabriel celebrou o momento “atarefado” do casal, mas confessou a dificuldade em conciliar a rotina amorosa com os compromissos profissionais.

Giovanna Lancellotti e Gabriel David fazem festa pré-casamento em vinícola no interior Giovanna Lancellotti e Gabriel David

“A vida de casado está ótima! Giovanna trabalhando muito, gravando novela. Eu nunca tinha vivido esse período de gravação de novela. Só de filme, de série, que é muito mais curto. Novela é infinita, começou em janeiro e só acaba em janeiro do ano que vem. Eu estou lá, tentando dar todo o apoio que eu posso para ela poder executar bem a profissão dela, que ela tanto ama e tanto faz. Estou feliz”, iniciou Gabriel.

Quando o assunto chegou à lua de mel com Lancellotti, o ex-presidente da Beija-Flor afirmou que eles já têm planos. A ideia é que ocorra nos últimos meses do ano, mas ainda não tem um destino: “A TV Globo vai dar uma colher de chá em novembro. Ainda não decidimos o local. Vamos esperar a data para poder escolher o local”.

“Mas vai ser um local de praia, para curtir e aproveitar esse momento, porque ela está trabalhando muito. A gente está até tendo um momento de pouca troca, então quero aproveitar essa lua de mel para a gente poder estar juntos, isso é muito importante”, continuou Gabriel David.

Por fim, a rotina intensa de gravações também foi a justificativa quando o presidente da Liesa foi questionado sobre a possibilidade de aumentar a família em um futuro próximo: “Giovanna tem muito trabalho. Ela ainda tem um trabalho depois da novela para fazer. Depois disso a gente quer começar de fato a pensar, mas ainda tem uma programação. Depois desse trabalho do ano que vem a gente vai começar a pensar”, finalizou.