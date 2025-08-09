gabriel-david-abre-o-jogo-sobre-filhos-e-lua-de-mel-com-giovanna-lancellotti

9 de agosto de 2025
Gabriel David revelou os planos para o futuro com Giovanna Lancellotti, com quem se casou em junho. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) falou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, na Noite dos Enredos do Carnaval do Rio, nesta sexta-feira (8/8).

Enquanto o executivo chefia o Carnaval carioca, a atriz estrelou o filme “Missão Porto Seguro” (2025), está no ar em “Dona de Mim”, novela da TV Globo, que só chega ao fim em 2026. Gabriel celebrou o momento “atarefado” do casal, mas confessou a dificuldade em conciliar a rotina amorosa com os compromissos profissionais.

“A vida de casado está ótima! Giovanna trabalhando muito, gravando novela. Eu nunca tinha vivido esse período de gravação de novela. Só de filme, de série, que é muito mais curto. Novela é infinita, começou em janeiro e só acaba em janeiro do ano que vem. Eu estou lá, tentando dar todo o apoio que eu posso para ela poder executar bem a profissão dela, que ela tanto ama e tanto faz. Estou feliz”, iniciou Gabriel.

Quando o assunto chegou à lua de mel com Lancellotti, o ex-presidente da Beija-Flor afirmou que eles já têm planos. A ideia é que ocorra nos últimos meses do ano, mas ainda não tem um destino: “A TV Globo vai dar uma colher de chá em novembro. Ainda não decidimos o local. Vamos esperar a data para poder escolher o local”.

“Mas vai ser um local de praia, para curtir e aproveitar esse momento, porque ela está trabalhando muito. A gente está até tendo um momento de pouca troca, então quero aproveitar essa lua de mel para a gente poder estar juntos, isso é muito importante”, continuou Gabriel David.

Por fim, a rotina intensa de gravações também foi a justificativa quando o presidente da Liesa foi questionado sobre a possibilidade de aumentar a família em um futuro próximo: “Giovanna tem muito trabalho. Ela ainda tem um trabalho depois da novela para fazer. Depois disso a gente quer começar de fato a pensar, mas ainda tem uma programação. Depois desse trabalho do ano que vem a gente vai começar a pensar”, finalizou.

