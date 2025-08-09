9 de agosto de 2025
Gabriel David comenta mudanças e enredos para Carnaval 2026: “Ano de homenagens”

Oficialmente já foi dada a largada para o Carnaval 2026, e as 12 escolas do Grupo Especial do carnaval carioca já apresentaram seus enredos, na noite dessa sexta-feira (8/8). À repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, revelou quais mudanças e inovações tecnológicas teremos na Marquês da Sapucaí no ano que vem; e o que esperar dos enredos na avenida.

“A gente tá mexendo em toda a estrutura sonora da Sapucaí e vamos ter uma série de testagens ao longo do ano. A primeira dela vai acontecer aqui na Cidade do Samba na comemoração do Dia Nacional do Samba, no final de novembro. É um equipamento hiper tecnológico, que tem várias possibilidades para o futuro das escolas de samba, mas com grande objetivo nesse primeiro ano de melhorar a qualidade de som na Sapucaí”, contou Gabriel David.

Segundo o presidente da Liesa, essa será uma mudança que não apenas trará uma qualidade ainda melhor aos foliões que vão assistir de pertinho as escolas do coração, como também vai alavancar a estrutura do Carnaval carioca, uma das mais complexas de todo o mundo.

“É um formato único, ficamos aí mais de dois anos estudando para fazer uma grande intervenção nesse equipamento”, explica. “A qualidade sonora de fato vai ter uma melhora muito grande, e terão algumas escolhas que vão estar abertas às escolas de samba. E para o futuro tem ainda mais possibilidades”, completa.

Ano de homenagens

Gabriel David ainda antecipou as primeiras impressões para os enredos para o Carnaval de 2026. Um ano marcado de homenagens, como a Ney Matogrosso e Rita Lee, o presidente destacou que todos estão “belíssimos” e garantiu que cada escola se empenhou para trazer o melhor à avenida.

“Acho que as escolas trazem muita informação importante. É um ano que a gente reconhece grandes artistas e grandes personalidades do nosso país, são todos enredos lindíssimo e tenho certeza que todos que vierem para a Marquês da Sapucaí vão se encantar”, afirmou.

