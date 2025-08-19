Gamescom 2025 começa com novidades de jogos do Xbox, Nintendo e mais

A Gamescom 2025 teve início nesta terça-feira (19) e segue até o dia 24 de agosto, em Colônia, na Alemanha. Considerado o maior evento da indústria de games do mundo, a feira promete trazer grandes novidades e anúncios de estúdios como Xbox, Bethesda, Nintendo, Capcom e Ubisoft.
A apresentação de abertura, a Opening Night Live, exibirá trailers de títulos muito aguardados, como Call of Duty: Black Ops 7 e Silent Hill f. A Nintendo retornará à feira com Metroid Prime 4: Beyond, e a Xbox terá dois showcases consecutivos com novidades sobre seus jogos.
Entre os destaques, também é esperado o anúncio de uma data de lançamento para os novos portáteis ROG Xbox Ally e uma versão jogável de Hollow Knight: Silksong para os visitantes.
Calendário da Gamescom 2025
|Data e horário
|Evento
|Onde assistir
|19 de agosto (terça-feira), às 15h
|Opening Night Live
|Gamescom ou The Game Awards – YouTube e Twitch
|20 de agosto (quarta-feira), às 10h
|Transmissão Xbox Gamescom
|Xbox – YouTube, Twitch e TikTok
|20 de agosto (quarta-feira), às 15h
|Future Games Show
|Future Games Show – YouTube e Twitch
|21 de agosto (quinta-feira), às 10h
|Transmissão Xbox Gamescom
|Xbox – YouTube, Twitch e TikTok
|21 de agosto (quinta-feira), às 13h
|Gamescom Awesome Indies
|Gamescom – YouTube e Twitch
|22 a 24 de agosto
|Transmissão da Bethesda
|Bethesda Softworks – YouTube e Twitch
|24 de agosto (domingo), às 15h
|FGS Best Of Gamescom
|Future Games Show – YouTube e Twitch
Games confirmed for @gamescom ONL on Tuesday:
– Call of Duty: Black Ops 7
– Resident Evil Requiem
– Ghost of Yotei
– Ninja Gaiden 4
– The Outer Worlds 2
– Silent Hill f
– World of Warcraft: Midnight
+ More
Plus Fallout Season 2 + Clair Obscur: Expedition 33 music performance. pic.twitter.com/6211OvsL5W
— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 15, 2025
Fonte: Tech Tudo
Redigido por Contilnet.