Gamescom 2025 começa com novidades de jogos do Xbox, Nintendo e mais

A Gamescom 2025 teve início nesta terça-feira (19) e segue até o dia 24 de agosto, em Colônia, na Alemanha. Considerado o maior evento da indústria de games do mundo, a feira promete trazer grandes novidades e anúncios de estúdios como Xbox, Bethesda, Nintendo, Capcom e Ubisoft.

A apresentação de abertura, a Opening Night Live, exibirá trailers de títulos muito aguardados, como Call of Duty: Black Ops 7 e Silent Hill f. A Nintendo retornará à feira com Metroid Prime 4: Beyond, e a Xbox terá dois showcases consecutivos com novidades sobre seus jogos.

Entre os destaques, também é esperado o anúncio de uma data de lançamento para os novos portáteis ROG Xbox Ally e uma versão jogável de Hollow Knight: Silksong para os visitantes.

Calendário da Gamescom 2025

Data e horário Evento Onde assistir 19 de agosto (terça-feira), às 15h Opening Night Live Gamescom ou The Game Awards – YouTube e Twitch 20 de agosto (quarta-feira), às 10h Transmissão Xbox Gamescom Xbox – YouTube, Twitch e TikTok 20 de agosto (quarta-feira), às 15h Future Games Show Future Games Show – YouTube e Twitch 21 de agosto (quinta-feira), às 10h Transmissão Xbox Gamescom Xbox – YouTube, Twitch e TikTok 21 de agosto (quinta-feira), às 13h Gamescom Awesome Indies Gamescom – YouTube e Twitch 22 a 24 de agosto Transmissão da Bethesda Bethesda Softworks – YouTube e Twitch 24 de agosto (domingo), às 15h FGS Best Of Gamescom Future Games Show – YouTube e Twitch

Games confirmed for @gamescom ONL on Tuesday: – Call of Duty: Black Ops 7

– Resident Evil Requiem

– Ghost of Yotei

– Ninja Gaiden 4

– The Outer Worlds 2

– Silent Hill f

– World of Warcraft: Midnight

+ More Plus Fallout Season 2 + Clair Obscur: Expedition 33 music performance. pic.twitter.com/6211OvsL5W — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 15, 2025

Fonte: Tech Tudo

