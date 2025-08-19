19/08/2025
Gamescom 2025 começa com novidades de jogos do Xbox, Nintendo e mais

O maior evento de games do mundo acontece em colônia, na Alemanha, e promete anúncios de grandes estúdios até 24 de agosto

A Gamescom 2025 teve início nesta terça-feira (19) e segue até o dia 24 de agosto, em Colônia, na Alemanha. Considerado o maior evento da indústria de games do mundo, a feira promete trazer grandes novidades e anúncios de estúdios como Xbox, Bethesda, Nintendo, Capcom e Ubisoft.

Ghost of Yotei deve aparecer na Gamescom 2025; veja detalhes — Foto: Reprodução/PS Blog

A apresentação de abertura, a Opening Night Live, exibirá trailers de títulos muito aguardados, como Call of Duty: Black Ops 7 e Silent Hill f. A Nintendo retornará à feira com Metroid Prime 4: Beyond, e a Xbox terá dois showcases consecutivos com novidades sobre seus jogos.

Entre os destaques, também é esperado o anúncio de uma data de lançamento para os novos portáteis ROG Xbox Ally e uma versão jogável de Hollow Knight: Silksong para os visitantes.

Calendário da Gamescom 2025

Data e horário Evento Onde assistir
19 de agosto (terça-feira), às 15h Opening Night Live Gamescom ou The Game Awards – YouTube e Twitch
20 de agosto (quarta-feira), às 10h Transmissão Xbox Gamescom Xbox – YouTube, Twitch e TikTok
20 de agosto (quarta-feira), às 15h Future Games Show Future Games Show – YouTube e Twitch
21 de agosto (quinta-feira), às 10h Transmissão Xbox Gamescom Xbox – YouTube, Twitch e TikTok
21 de agosto (quinta-feira), às 13h Gamescom Awesome Indies Gamescom – YouTube e Twitch
22 a 24 de agosto Transmissão da Bethesda Bethesda Softworks – YouTube e Twitch
24 de agosto (domingo), às 15h FGS Best Of Gamescom Future Games Show – YouTube e Twitch
Fonte: Gamescom

Fonte: Tech Tudo

