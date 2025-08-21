Gamescom 2025 revela Hollow Knight, Resident Evil e mais jogos em destaque

A Gamescom 2025 começou na Alemanha com a revelação de novidades e trailers de jogos que estão no radar dos fãs. Entre os principais anúncios, o muito aguardado Hollow Knight: Silksong ganhou um novo trailer e teve o seu lançamento confirmado para este ano.
Outro destaque foi Resident Evil: Requiem, que teve seu primeiro gameplay divulgado. O novo capítulo da franquia de terror se passará 30 anos após o surto de Raccoon City. Além disso, Silent Hill f, que levará a série de terror para o Japão, também teve um novo vídeo exibido. Outros jogos que chamaram a atenção do público incluem Ninja Gaiden 4, Call of Duty: Black Ops 7 e o novo projeto da desenvolvedora de Silent Hill 2 Remake.
Confira a lista dos 10 jogos de destaque:
- Hollow Knight: Silksong
- Resident Evil: Requiem
- Silent Hill f
- Ninja Gaiden 4
- Cronos: The New Dawn
- Denshattack!
- Call of Duty: Black Ops 7
- Project Spectrum
- Swords of Legends
- Black Myth: Zhong Kui
