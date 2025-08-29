Ganhe até R$25 na KTO para apostar no US Open de Tênis

A KTO ativou a promoção Chance Extra no US Open: faça uma aposta Ao Vivo em qualquer partida e, se o palpite não bater, receba até R$ 25 em Aposta Grátis para tentar de novo. É a chance de apostar na brasileira Bia Haddad, que enfrenta a grega Maria Sakkari pela terceira rodada nesta sexta (29/8), às 12h (horário de Brasília).

Como funciona a “Chance Extra” no US Open

Faça uma aposta Ao Vivo em qualquer jogo do torneio.

em qualquer jogo do torneio. Ative a opção Chance Extra no seu boletim antes de confirmar o palpite.

no seu boletim antes de confirmar o palpite. Se sua aposta perder, você recebe até R$ 25 em Aposta Grátis.

Importante: mesmo que sua aposta seja acima de R$ 25, o valor máximo de retorno será R$ 25. A oferta é válida apenas uma vez por jogador durante o torneio.

Passo a passo para participar

Clique em “Aceito Participar” na página da promoção. Faça sua aposta Ao Vivo no US Open ativando a Chance Extra. Se perder o palpite, receba automaticamente sua Aposta Grátis de até R$ 25.

Termos e condioções

Válido entre 24/08 e 07/09/2025 .

. Exclusivo para apostas Ao Vivo no US Open .

. Apenas apostas perdidas são elegíveis para o bônus.

Não vale para cashout, apostas grátis anteriores ou apostas de sistema.

Oferta limitada a uma Chance Extra por jogador.

Aproveite o US Open com mais segurança e emoção: se o palpite não entrar, você tem uma segunda chance para apostar.

Apostas são para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites.