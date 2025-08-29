Ganhe até R$25 na KTO para apostar no US Open de Tênis

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
ganhe-ate-r$25-na-kto-para-apostar-no-us-open-de-tenis

A KTO ativou a promoção Chance Extra no US Open: faça uma aposta Ao Vivo em qualquer partida e, se o palpite não bater, receba até R$ 25 em Aposta Grátis para tentar de novo. É a chance de apostar na brasileira Bia Haddad, que enfrenta a grega Maria Sakkari pela terceira rodada nesta sexta (29/8), às 12h (horário de Brasília).

Aproveitar a oferta

Confira como abrir sua conta na casa utilizando o cupom KTO.

Como funciona a “Chance Extra” no US Open

US Open

  • Faça uma aposta Ao Vivo em qualquer jogo do torneio.
  • Ative a opção Chance Extra no seu boletim antes de confirmar o palpite.
  • Se sua aposta perder, você recebe até R$ 25 em Aposta Grátis.

 Importante: mesmo que sua aposta seja acima de R$ 25, o valor máximo de retorno será R$ 25. A oferta é válida apenas uma vez por jogador durante o torneio.

Aproveitar a oferta

Passo a passo para participar

  1. Clique em “Aceito Participar” na página da promoção.
  2. Faça sua aposta Ao Vivo no US Open ativando a Chance Extra.
  3. Se perder o palpite, receba automaticamente sua Aposta Grátis de até R$ 25.

Termos e condioções

  • Válido entre 24/08 e 07/09/2025.
  • Exclusivo para apostas Ao Vivo no US Open.
  • Apenas apostas perdidas são elegíveis para o bônus.
  • Não vale para cashout, apostas grátis anteriores ou apostas de sistema.
  • Oferta limitada a uma Chance Extra por jogador.

Aproveite o US Open com mais segurança e emoção: se o palpite não entrar, você tem uma segunda chance para apostar.

Apostas são para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.