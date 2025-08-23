Gansos utilizam faixa de pedestres e param o trânsito no Paraná; vídeo

Um momento inusitado chamou a atenção de moradores do bairro Paraguaizinho, em Cianorte (PR), quando um casal de gansos foi registrado atravessando a rua tranquilamente, enquanto motoristas paravam para respeitar a travessia.

Leia também

O registro foi feito por Mika Cristina, que se surpreendeu ao ver os animais usando a faixa de pedestres. “Foi incrível! Todo mundo parou e os gansos atravessaram como se fossem moradores da rua. Um momento de pura simpatia e respeito à natureza”, contou.

Veja o vídeo e a reportagem completa no GMC Online, parceiro do Metrópoles.