23/08/2025
Universo POP
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista

Gansos utilizam faixa de pedestres e param o trânsito no Paraná; vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
gansos-utilizam-faixa-de-pedestres-e-param-o-transito-no-parana;-video

Um momento inusitado chamou a atenção de moradores do bairro Paraguaizinho, em Cianorte (PR), quando um casal de gansos foi registrado atravessando a rua tranquilamente, enquanto motoristas paravam para respeitar a travessia.

Leia também

O registro foi feito por Mika Cristina, que se surpreendeu ao ver os animais usando a faixa de pedestres. “Foi incrível! Todo mundo parou e os gansos atravessaram como se fossem moradores da rua. Um momento de pura simpatia e respeito à natureza”, contou.

Veja o vídeo e a reportagem completa no GMC Online, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.