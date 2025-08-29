Garanta seu ingresso para não perder as confissões de Deborah Secco

A atriz Deborah Secco, próxima convidada do Metrópoles Talks, em São Paulo, já afirmou em entrevistas que, após muita terapia, percebeu o peso da separação dos pais nos próprios relacionamentos. “Então, procurava um padrão de homem que me abandonaria, que eu deveria lutar arduamente para conquistar aquele homem que, de fato, não me queria, que não me escolhia.”

Esse é um dos insights sobre autoimagem, maturidade, autenticidade e beleza por trás das câmeras que nortearão o talk “Confissões de uma ex-adolescente” em 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, localizado dentro do prédio do Instituto Tomie Ohtake, na bairro de Pinheiros (SP).

“Em todos os meus relacionamentos, eu fui não escolhida. E saber que a pessoa que vai me escolher sou eu, é maravilhoso. Não posso botar essa responsabilidade em mais ninguém”, afirma Secco, que, atualmente, sabe que se reapaixonar por ela é a melhor coisa para se libertar do sofrimento.

“Faço lista das melhores qualidades que tenho, do que eu preciso melhorar, de onde eu estava e onde eu estou. Me escolhendo mesmo, porque eu não fui escolhida muitas vezes, fui traída muitas vezes, fui machucada muitas vezes”, pondera.

Deborah Secco é a próxima atração do Metrópoles Talks em um bate-papo cheio de insights, em que ela compartilha aprendizados da jornada profissional e pessoal, abordando temas como protagonismo feminino, maturidade, resiliência e reinvenção.

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla