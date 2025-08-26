26/08/2025
Garanta seu ingresso para o talk imperdível com Deborah Secco

Escrito por Metrópoles
garanta-seu-ingresso-para-o-talk-imperdivel-com-deborah-secco

Conhecida pela versatilidade, Deborah Secco é a próxima atração do Metrópoles Talks, em São Paulo. No talk “Confissões de uma ex-adolescente”, ela abordará questões como autoimagem, maturidade, autenticidade e beleza por trás das câmeras. O evento será em 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, que fica dentro do prédio do Instituto Tomie Ohtake, na bairro de Pinheiros (SP).

Compre seu ingresso aqui

Em um bate-papo cheio de insights, Secco compartilha aprendizados da jornada profissional e pessoal, abordando temas como protagonismo feminino, maturidade, resiliência e reinvenção.

Com uma carreira sólida e de grande impacto na dramaturgia brasileira, Deborah Secco é uma figura influente na mídia e nos negócios, sendo uma das personalidades mais citadas pela imprensa e um ícone de engajamento nas redes sociais.

Compre seu ingresso aqui

Ingressos

Plateia premium: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)
Plateia inferior: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)
Mezanino: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Metrópoles Talks

Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h
Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla

