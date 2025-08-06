Garoto de 12 anos com câncer raro faz touchdown em jogo da NFL

Jase Garland realizou um sonho de infância, no último fim de semana, ao entrar em campo com o Carolina Panthers, equipe da NFL. O jovem de 12 anos enfrenta uma síndrome mielodisplásica, um tipo raro de câncer no sangue, e teve seu desejo atendido de “ser quarterback da equipe”.
O momento foi proporcionado pela Fundação Make-A-Wish, que trabalha para realizar os sonhos de crianças com doenças graves. “Ele assiste às estatísticas, assiste aos clipes, joga futebol no videogame e outras coisas. Acho que foi isso que o ajudou a superar isso”, declarou a mãe do garoto ao site oficial do time.
Um dia como profissional
No último domingo (3/8), o jovem assinou um contrato com o clube, ao lado de Dan Morgan, gerente geral da equipe. “Estamos assinando um contrato de longo prazo com você, cara, é um grande negócio. Um contrato de vários anos, porque queremos você aqui por muito tempo”, explicou Morgan.
Antes de ir ao campo, Jase levantou pesos e recebeu apoio de Bryce Young, quarterback titular do time. Durante o jogo, ele recebeu a bola de Young, cortou a marcação e marcou um touchdown. O garoto foi ovacionado pela torcida e por todos os atletas da equipe.
