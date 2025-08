Gasolina passa a ter 30% de etanol a partir desta sexta (1º); entenda

Entra em vigor nesta sexta-feira (1º)a medida que aumenta o etanol na mistura da gasolina e de biodiesel no diesel. A mudança foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) no dia 25 de junho.

A medida prevê:

Mistura obrigatória de etanol na gasolina passa de 27% para 30%;

Quantidade de biodiesel adicionada ao óleo diesel sobe de 14% para 15%.

Na ocasião em que a medida foi aprovada, Pietro Mendes, secretário Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), justificou o aumento de etanol à gasolina dizendo que vai diminuir o preço do combustível ao consumidor final.

Além disso, segundo ele, com a mistura E30 e o fim da dependência em relação à gasolina importada, o custo por km rodado será até R$ 0,02 menor.

“Para um motorista de taxi ou de aplicativo, que roda 7.500 km por mês, significa uma economia de R$ 150 por mês ou R$ 1.800 por ano”, afirmou.

Já o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garantiu que, com as mudanças, o Brasil voltará a ser autossuficiente em gasolina após 15 anos, pois haverá redução na importação de diesel. Ele também afirmou que a redução do preço na bomba trará um “impacto real na vida das pessoas”.

“O E30 e o B15 trarão mais demanda por dendê, mamona, girassol, palma, amendoim, macaúba e sebo. É mais produção no campo, especialmente em áreas degradadas ou ociosas. Mais novas usinas, mais processamento industrial”, pontuou Silveira.