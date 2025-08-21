21/08/2025
Universo POP
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões

Gasto com pessoal consome quase metade do orçamento do Acre, aponta relatório do Tesouro Nacional

A gestão fiscal do estado é constantemente analisada sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para o gasto com pessoal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A folha de pagamento do funcionalismo público continua a ser o principal destino dos recursos orçamentários do Acre. De acordo com o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do terceiro bimestre de 2025, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, as despesas de pessoal representam 47% do total das despesas do estado.

O dado revela que, para cada R$ 100 gastos pelo governo acreano, R$ 47 são direcionados para o pagamento de salários e encargos de servidores. Essa concentração de gastos com pessoal tem sido um desafio recorrente para as finanças públicas de muitos estados brasileiros e, no caso do Acre, é um fator determinante na composição das despesas.

Gasto com pessoal consome quase metade do orçamento do Acre, aponta relatório/Foto: Reprodução

O relatório detalha ainda que, em segundo lugar, estão as despesas de custeio, que incluem gastos com a manutenção da máquina pública, com 25% do total. Os investimentos, essenciais para o desenvolvimento de infraestrutura e serviços, correspondem a apenas 3% das despesas, enquanto o serviço da dívida representa 4%.

A alta proporção de gastos com pessoal tem implicações diretas na capacidade de investimento do governo e pode limitar a alocação de recursos para áreas prioritárias como saúde, educação e segurança pública, que, juntas, consomem 54% do orçamento (19%, 24% e 11%, respectivamente).

A gestão fiscal do estado é constantemente analisada sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para o gasto com pessoal.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.