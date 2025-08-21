Gasto com pessoal consome quase metade do orçamento do Acre, aponta relatório do Tesouro Nacional

A folha de pagamento do funcionalismo público continua a ser o principal destino dos recursos orçamentários do Acre. De acordo com o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do terceiro bimestre de 2025, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, as despesas de pessoal representam 47% do total das despesas do estado.

O dado revela que, para cada R$ 100 gastos pelo governo acreano, R$ 47 são direcionados para o pagamento de salários e encargos de servidores. Essa concentração de gastos com pessoal tem sido um desafio recorrente para as finanças públicas de muitos estados brasileiros e, no caso do Acre, é um fator determinante na composição das despesas.

O relatório detalha ainda que, em segundo lugar, estão as despesas de custeio, que incluem gastos com a manutenção da máquina pública, com 25% do total. Os investimentos, essenciais para o desenvolvimento de infraestrutura e serviços, correspondem a apenas 3% das despesas, enquanto o serviço da dívida representa 4%.

A alta proporção de gastos com pessoal tem implicações diretas na capacidade de investimento do governo e pode limitar a alocação de recursos para áreas prioritárias como saúde, educação e segurança pública, que, juntas, consomem 54% do orçamento (19%, 24% e 11%, respectivamente).

A gestão fiscal do estado é constantemente analisada sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para o gasto com pessoal.