Gastronomia alagoana: sururu, peixe na telha e doces regionais

A culinária de Maceió é um convite para conhecer a riqueza do mar e da terra do Nordeste. Entre as estrelas do cardápio estão o sururu, o peixe na telha e uma variedade de doces que remetem à cultura local, como a cartola e o bolo de rolo reinventado com coco.

Restaurantes à beira-mar e barracas na orla combinam ingredientes frescos com temperos marcantes, resultando em pratos únicos que encantam moradores e visitantes.

Como chegar a Maceió de ônibus

Viajar de ônibus de turismo para Maceió é simples e confortável. Empresas oferecem linhas diretas de grandes capitais, com assentos leito ou semi‑leito, ar‑condicionado e serviço de bordo.

Os guichês virtuais dão a oportunidade do turista comprar sua passagem de ônibus no conforto da sua casa.

O desembarque ocorre na Rodoviária de Maceió, equipada com guichês informatizados e balcões de informações turísticas.

De lá, táxis e vans levam rapidamente aos principais bairros gastronômicos, como Ponta Verde e Jatiúca.

Sururu e caldo de sururu

O sururu, molusco típico da região, aparece em diferentes preparos: refogado com coentro e pimenta, ou em sopas cremosas de caldo de sururu.

Em mesas à beira-mar, o caldo é servido fumegante, acompanhado de pirão de farinha e arroz branco.

Restaurantes tradicionais, como os localizados na orla de Pajuçara, garantem a autêntica experiência de sabor, celebrando o fruto do mangue em cada concha.

Peixe na telha à beira‑mar

O peixe na telha é um clássico que combina pescado fresco com cobertura de manteiga de garrafa, alho e tomate.

Preparado e servido ainda quente em telhas de barro, o prato mantém as propriedades do peixe e adiciona um toque rústico à apresentação.

Quiosques e restaurantes de Ponta Verde e Jatiúca oferecem versões que vão do robalo ao pargo, sempre acompanhadas de arroz de coco e salada tropical.

Doces regionais e quitutes tradicionais

Nenhuma refeição em Maceió está completa sem as sobremesas locais. A cartola — banana frita com queijo coalho, canela e açúcar — é um doce quente que contrasta texturas e sabores.

Nos mercados e padarias, o bolo de rolo ganha releituras com massa fina e recheios de goiabada ou doce de leite.

Para acompanhar, o tradicional bolo de macaxeira e cocadas frescas encerram a experiência com a doçura genuína de Alagoas.

Vai ficar de fora dessas delícias culinárias? Garanta sua passagem de ônibus para Maceió e venha conferir o que existe de melhor da gastronomia!

Dicas para aproveitar o melhor da gastronomia

– Horário: experimente o sururu no almoço e o peixe na telha no final da tarde, quando a brisa do mar fica mais amena.

– Reservas: nos restaurantes mais famosos da orla, fazer reserva antecipada evita filas, especialmente em fins de semana.

– Higiene: prefira estabelecimentos com boa rotatividade de clientes e taças limpas para bebidas.

– Combinação: peça porções para compartilhar, permitindo provar mais de um prato típico em cada parada.

Um brinde aos sabores de Maceió

Descobrir a gastronomia alagoana é mergulhar em uma tradição de sabores que une o melhor do litoral e do cerrado nordestino.

Em cada prato, você encontrará histórias de pescadores, quituteiras e chefs que mantêm viva a cultura local.

Garanta sua passagem na Gontijo e aproveite essa viagem culinária e deixe-se levar pelo aroma e paladar que fazem de Maceió um destino imperdível para quem ama comer bem.