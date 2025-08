Gatinhas “estagiárias” em SC roubam a cena e fazem sucesso na internet

As gatinhas da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina (PGE/SC), Zúlia e Vívian, roubaram a cena nesta semana ao mostrarem a rotina intensa de trabalho. Os pets, adotados pelo órgão público, viralizaram nas redes sociais na terça-feira (29/7) após um vídeo mostrar o “cronograma de trabalho intenso” dos bichinhos.

Na publicação, as duas gatinhas aparecem em uma rotina corrida, sendo chamadas de “muito competentes” pelos funcionários. Elas começam o dia “fofocando” com os servidores e depois seguem para o trabalho.

O vídeo fala, ainda, que as gatinhas participam de audiências, impulsionam os processos, atendem o telefone, usam roupinhas iguais às do Procurador do Estado e, no aniversário, ganham espaço em cima do bolo temático.

