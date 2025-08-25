25/08/2025
Universo POP
Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: “Muito amor”
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa

Gaza: Israel ataca hospital e deixa 15 mortos, incluindo jornalistas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
gaza:-israel-ataca-hospital-e-deixa-15-mortos,-incluindo-jornalistas

O Ministério da Saúde de Gaza informou que pelo menos 15 pessoas foram mortas em um ataque israelense ao Hospital Nasser, na cidade de Khan Younis, no sul do país.

Jornalistas estariam entre os mortos, incluindo aqueles que trabalhavam para a emissora Al Jazeera e para a agência de notícias Reuters.

A Al Jazeera informou anteriormente, citando o escritório de imprensa do governo de Gaza, que 14 pessoas foram mortas no ataque em Khan Younis, incluindo quatro jornalistas.

A Reuters informou, citando autoridades palestinas, que um cinegrafista e um fotógrafo que trabalhavam para a agência de notícias estão entre os quatro mortos.

Leia também

Eles foram identificados como: Hossam al-Masri, fotojornalista da agência de notícias Reuters; Mohammed Salama, fotojornalista da Al Jazeera; Mariam Abu Daqa, que trabalhava para veículos como o Independent Arabic e a Associated Press; e Moaz Abu Taha, que trabalhava para a rede NBC.

Missão de cobertura jornalística

Os jornalistas estavam em “missão de cobertura jornalística no Hospital Nasser”, segundo a assessoria de imprensa do território palestino governado pelo Hamas.

Não houve comentários imediatos do exército israelense.

As reportagens surgiram semanas depois de Israel ter matado um grupo de jornalistas da Al Jazeera em Gaza, alegando que eram “terroristas do Hamas”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.