gaza:-israel-ataca-hospital-e-deixa-15-mortos,-incluindo-jornalistas

O Ministério da Saúde de Gaza informou que pelo menos 15 pessoas foram mortas em um ataque israelense ao Hospital Nasser, na cidade de Khan Younis, no sul do país.

Jornalistas estariam entre os mortos, incluindo aqueles que trabalhavam para a emissora Al Jazeera e para a agência de notícias Reuters.

A Al Jazeera informou anteriormente, citando o escritório de imprensa do governo de Gaza, que 14 pessoas foram mortas no ataque em Khan Younis, incluindo quatro jornalistas.

A Reuters informou, citando autoridades palestinas, que um cinegrafista e um fotógrafo que trabalhavam para a agência de notícias estão entre os quatro mortos.

Eles foram identificados como: Hossam al-Masri, fotojornalista da agência de notícias Reuters; Mohammed Salama, fotojornalista da Al Jazeera; Mariam Abu Daqa, que trabalhava para veículos como o Independent Arabic e a Associated Press; e Moaz Abu Taha, que trabalhava para a rede NBC.

Missão de cobertura jornalística

Os jornalistas estavam em “missão de cobertura jornalística no Hospital Nasser”, segundo a assessoria de imprensa do território palestino governado pelo Hamas.

Não houve comentários imediatos do exército israelense.

As reportagens surgiram semanas depois de Israel ter matado um grupo de jornalistas da Al Jazeera em Gaza, alegando que eram “terroristas do Hamas”.