GCM reage a tentativa de assalto e é baleado na zona sul de SP

Um guarda civil metropolitano (GCM) reagiu a uma tentativa de assalto e foi baleado nessa sexta-feira (22/8), no Parque Maria Helena, na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. A vítima, de 46 anos, foi socorrida e o trio responsável pelo crime conseguiu fugir.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o GCM seguia de moto pela Rua Cabo Estácio da Conceição, por volta das 22h, quando foi abordado pelos criminosos.

Os ladrões estavam em outras duas motos e tentaram assaltar o guarda, que reagiu e foi atingido por disparo de arma de fogo.

A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital do Campo Limpo, também na zona sul. O estado de saúde não foi informado até o momento da publicação desta reportagem.

O guarda estava com a sua arma, munições, documentos, carteira funcional, dinheiro e um celular. A Polícia Civil registrou o caso como tentativa de roubo no 11º DP (Santo Amaro).