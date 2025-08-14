Geadas, chuvas e baixa umidade: saiba como será o clima nesta quinta

Uma nova frente fria, que avança pelo oceano, vai contribuir para a formação de nuvens carregadas e instabilidades no Sudeste e Sul do país nesta quinta-feira (14/8).

Segundo o Climatempo, a presença dessa massa de ar polar ainda mantém as temperaturas mais baixas, especialmente no Rio Grande do Sul. Nas áreas mais elevadas da campanha gaúcha, serra catarinense e sul do Paraná, onde há condições para geadas nas primeiras horas da manhã.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chama a atenção para os diferentes cenários climáticos do país, já que há indicativos de chuvas concentradas no Norte e, ainda, calor e tempo seco em grade parte da região central do território brasileiro.

Leia também

No Sudeste, a frente fria vai favorecer a entrada de umidade sobre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, provocando rajadas de vento moderadas e chuvas que podem variar de fracas a moderadas, com risco de episódios de chuva forte localizada. Enquanto isso, no interior da região, o tempo segue firme, no entanto o ar mais frio da massa polar reduz a sensação de calor.

No extremo norte paulista, a umidade relativa do ar pode cair para níveis críticos, abaixo de 12%, e em outras regiões do estado, os índices permanecem abaixo de 20%. Em Minas Gerais, o calor predomina, enquanto o Espírito Santo pode registrar pancadas isoladas de chuva associadas à infiltração marítima.

O Centro-Oeste, por sua vez, terá sol entre nuvens, com calor intenso e ar seco. As mínimas mais baixas ocorrem em Mato Grosso do Sul nas primeiras horas da manhã. À tarde, a umidade relativa do ar despenca, entrando em níveis críticos, especialmente entre Mato Grosso e Goiás, com registros que podem ficar abaixo de 12%.

De acordo com o Inmet, estão sob alerta de baixa umidades os seguintes estados: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rondônia, São Paulo e Tocantins.

No Nordeste, a umidade marítima mantém chuvas no recôncavo baiano e entre o litoral de Pernambuco e Natal, com intensidade variando de fraca a moderada e risco de episódios de chuva forte.

Calor e baixa umidade

No restante da região, o tempo firme predomina, mas o calor e a baixa umidade chamam atenção, principalmente no sertão, onde os índices podem ficar abaixo de 20%. Ventos entre 40 e 50 km/h, podendo superar 51 km/h em algumas áreas litorâneas do Piauí, Maranhão e Ceará, também são esperados.

No Norte, instabilidades continuam sobre Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, provocando pancadas de chuva moderadas a fortes e risco de temporais localizados. O sol aparece entre nebulosidade variável, enquanto Tocantins registra chuvas isoladas ao norte e Acre e Rondônia seguem com tempo firme e calor.

Os estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Roraima e Tocantins também estão sob alerta de chuvas intensas.