Gêmeas acordam na madrugada para conversar, mas fingem dormir ao ouvir passos da mãe

Cena divertida mostra irmãs interrompendo papo e fechando os olhos rapidamente ao perceberem a aproximação da mãe

Durante a madrugada, duas irmãs gêmeas protagonizaram uma cena que arrancou risadas nas redes sociais. Animadas, elas conversavam de forma empolgada, até que o som de passos no corredor mudou completamente o clima. Rapidamente, as duas interromperam o papo, fecharam os olhos e assumiram a clássica pose de quem está em sono profundo.

Gêmeas acordam na madrugada para conversar, mas fingem dormir ao ouvir passos da mãe. Foto: Reprodução

O momento, registrado em vídeo, mostra a sintonia e cumplicidade entre as duas desde a infância, além de revelar a habilidade das companheiras para bolar pequenas artimanhas juntas.

Apesar de não ter sido informado em qual cidade o flagrante aconteceu, o vídeo viralizou, conquistando internautas que se identificaram com a situação e lembraram momentos parecidos com irmãos ou primos na infância.

Veja o vídeo:

