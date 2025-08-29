Gêmeas influencers emagrecem mais de 10 kg e fãs ficam chocados: veja

As irmãs gêmeas e influenciadoras Marina e Mirella chocaram os seguidores ao mostrar que emagreceram mais de 10 kg cada uma. Elas passaram por um processo de reeducação alimentar e adotaram uma rotina diária de exercícios para chegar no atual resultado.

“Nós já mantínhamos uma rotina de atividades físicas, revezando entre academia e pilates antes mesmo dessa perda de peso! Acredito que o grande diferencial para o emagrecimento foi focar totalmente na dieta e na ajuda de suplementos naturais que nos ajudaram a controlar a ansiedade!”, conta Marina.

As irmãs estão há seis meses na nova fase e exibem silhuetas diferentes. Marina emagreceu 17 kg, enquanto Mirella perdeu 13 kg. Apesar da vontade de desistir, elas se mantêm firme no propósito.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

As irmãs gêmeas Marina e Mirella

Divulgação 2 de 4

Elas perderam mais de 10 kg

Divulgação 3 de 4

Gêmeas influenciadoras antes do emagrecimento

Divulgação 4 de 4

Gêmeas influenciadoras após o emagrecimento

Divulgação

Leia também

“Para nós, a maior dificuldade foi e ainda é manter o foco na alimentação, principalmente, equilibrando a parte de eventos sociais com o dia a dia! Quando iniciamos o processo, já sabíamos que seria algo lento pela quantidade de quilos que queríamos perder”, disse Mirella.

No Instagram, a dupla compartilhou um vídeo mostrando o antes e depois do emagrecimento e chocou os fãs. “Muita diferença. Lindas como sempre”, disse um fã. “Não desistam, meninas. Parabéns”, celebrou outro. Confira!