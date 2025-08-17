17/08/2025
Gêmeos: confira o horóscopo de hoje (17/8) para seu signo

Diálogos espontâneos e cheios de humor esquentarão o clima no amor. Uma revelação ou ideia poderá dar uma nova perspectiva para a relação ou abrir portas para um novo romance.

Aproveite o domingo para soltar a curiosidade e se conectar com pessoas inspiradoras. Valerá também cuidar do corpo e investir na sua saúde e bem-estar. Estes são os 5 signos que mais atraem inveja, segundo a astrologia

Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano

O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança

Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir

O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente

Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções

Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade.

Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados

O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente

Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade

Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária

Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva

Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções

