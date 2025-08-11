Georgina Rodríguez aceita pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão noivos! A modelo e empresária, que está com o jogador há nove anos, compartilhou a notícia em suas redes sociais nesta segunda-feira (11/8), mostrando o anel de noivado com um diamante oval gigante.

Na legenda, Georgina escreveu: “Sim, eu quero. Nesta e em todas as minhas vidas”, confirmando o pedido de casamento do atacante do Al-Nassr. A notícia foi celebrada por fãs, que deixaram mensagens de carinho e desejos de felicidades para o casal.

Juntos, eles são pais de Bella Esmeralda e Alana Martina. Georgina também é madrasta dos outros filhos do jogador: Cristiano Ronaldo Jr. e os gêmeos Eva e Matteo.

Fonte: Metrópoles

