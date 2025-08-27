27/08/2025
Escrito por Metrópoles
gil-do-vigor-abre-o-jogo-sobre-rumores-de-affair-com-diego-hypolito

Gil do Vigor e Diego Hypolito voltaram a levantar rumores de um suposto affair após chegarem de mãos dadas ao Teatro Renault, em São Paulo, na noite da última terça-feira (26). Os dois prestigiaram a estreia de Glória Groove como Madame Morrible no musical Wicked, e foram flagrados em clima de romance.

Leia também

Apesar dos cliques, o economista afirmou em entrevista a Lucas Pasin, comentarista do Ministério da Fofoca, do Metrópoles, que, até o momento, a relação é só amizade – mas deixou em aberto a possibilidade de um futuro romance com o ex-ginasta.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.

