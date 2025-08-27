gil-do-vigor-abre-o-jogo-sobre-rumores-de-affair-com-diego-hypolito

Gil do Vigor e Diego Hypolito voltaram a levantar rumores de um suposto affair após chegarem de mãos dadas ao Teatro Renault, em São Paulo, na noite da última terça-feira (26). Os dois prestigiaram a estreia de Glória Groove como Madame Morrible no musical Wicked, e foram flagrados em clima de romance.
Leia também
-
Gil do Vigor comete deslize ao elogiar Supla no Mais Você
-
Gil do Vigor diz ser alvo de “linchamento” após defender mórmons
-
Gil do Vigor assume apresentação do Mais Você no lugar de Ana Maria
-
Diego Hypolito fala sobre relação com Gil do Vigor
Apesar dos cliques, o economista afirmou em entrevista a Lucas Pasin, comentarista do Ministério da Fofoca, do Metrópoles, que, até o momento, a relação é só amizade – mas deixou em aberto a possibilidade de um futuro romance com o ex-ginasta.
Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.