Gilberto Gil e Chico Buarque acusam ex-baixista do Pixies de plágio

Gilberto Gil e Chico Buarque notificaram a gravadora de Paz Lenchantin, ex-baixista da banda Pixies, por supostamente ter plagiado a melodia de Cálice, música lançada pelos cantores em 1979. As informações são da CNN.

O caso envolve a canção Hang Tough, lançada por Lenchantin em 18 de agosto como parte do álbum solo Triste. Nos comentários, vários ouvintes falaram sobre a semelhança com Cálice.

Gilbertoo Gil e Chico Buarque

Gilberto Gil

Chico Buarque

“Os gringos adoram música brasileira! Eles só não gostam de dar crédito à ela!”, escreveu uma pessoa. “Isso é plágio de Cálice, do Chico Buarque!”, acusou outra. “A melodia é exatamente igual a de Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil”, alegou mais uma.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de Gilberto Gil, mas ainda não teve resposta. O espaço segue aberto.

Ouça as músicas e compare:

Hang Tough – Paz Lenchantin

Cálice – Chico Buarque e Gilberto Gil