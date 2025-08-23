Gilberto Gil e Chico Buarque acusam ex-baixista do Pixies de plágio

Gilberto Gil e Chico Buarque notificaram a gravadora de Paz Lenchantin, ex-baixista da banda Pixies, por supostamente ter plagiado a melodia de Cálice, música lançada pelos cantores em 1979. As informações são da CNN.
O caso envolve a canção Hang Tough, lançada por Lenchantin em 18 de agosto como parte do álbum solo Triste. Nos comentários, vários ouvintes falaram sobre a semelhança com Cálice.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Gilbertoo Gil e Chico Buarque
Reprodução2 de 3
Gilberto Gil
Instagram/Reprodução3 de 3
Chico Buarque
Reprodução
“Os gringos adoram música brasileira! Eles só não gostam de dar crédito à ela!”, escreveu uma pessoa. “Isso é plágio de Cálice, do Chico Buarque!”, acusou outra. “A melodia é exatamente igual a de Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil”, alegou mais uma.
O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de Gilberto Gil, mas ainda não teve resposta. O espaço segue aberto.
Leia também
-
Chico Buarque processa Facebook após pesadelo causado por uso de IA
-
Chico Buarque se despede de Preta Gil com homenagem nas redes sociais
-
Gilberto Gil resgata foto de Preta na infância: “Um mês de saudade”
-
Gilberto Gil volta aos palcos e emociona fãs com homenagem a Preta
Ouça as músicas e compare:
Hang Tough – Paz Lenchantin
Cálice – Chico Buarque e Gilberto Gil