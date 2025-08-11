Gilberto Gil emociona ao falar da perda de Preta Gil: “Ainda tentando me acostumar”

Neste domingo, 10 de agosto, Dia dos Pais, Gilberto Gil compartilhou com o público a dor da perda de sua filha, Preta Gil, que faleceu aos 50 anos, em 20 de julho, vítima de câncer no intestino. Em reportagem exibida no Fantástico, o cantor de 83 anos revelou que ainda está tentando se acostumar com a ausência da filha, uma mulher cheia de vida e amor, que enfrentou uma doença prolongada com coragem.

“Estamos naturalmente tristes. Ainda tentando se acostumar com a falta. Preta era uma menina muito cheia de vida, intensa, no sentido afetivo, e já vinha com um sofrimento prolongado”, disse Gil.

Preta foi diagnosticada com câncer em 2023, e, após um agravamento, buscou tratamento experimental nos EUA. Gil ressaltou o apoio do público, que tem sido um bálsamo nesse momento de dor. “A morte faz parte da vida e a gente segue. Com Preta, tivemos tempo para ir nos preparando. O diagnóstico foi duro, as expectativas dela de cura eram pequenas”, contou.

O músico destacou o legado da filha: “Ela viveu uma vida que nos ensina muita coisa, nos indica direções e valores. Era entusiasta de viver para melhorar a vida de todos.”

Preta Gil morreu em Nova York, enquanto tentava voltar ao Brasil. Ela passou mal a caminho do aeroporto, e, apesar de uma ambulância ter sido acionada, não resistiu. Sua perda deixou uma marca profunda na família, cujo legado musical e amor à vida continuam vivos.

Em homenagem, o circuito de carnaval do Rio recebeu seu nome, celebrando a alegria e a força de Preta, que sempre será lembrada com carinho e saudade.