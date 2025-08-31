Gilberto Gil faz reflexão sobre luto por Preta Gil: “A gente canta”

Durante participação no Domingão com Huck, neste domingo (31/8), Gilberto Gil refletiu sobre o processo de luto pela morte da filha Preta Gil, que faleceu em 20 de julho, aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal.

O cantor dividiu o “pesar” em três níveis. “Tem um pensamento meio filosófico sobre o pesar. Ele tem, pelo menos, três níveis. O primeiro, mais ali no chão, quando a gente chora”, explicou.

“Depois, ele sobe um pouquinho mais, vai para o meio, e a gente silencia e espera. E o pesar, quando está indo embora, a gente canta”, concluiu o baiano.

Retorno aos palcos

Gil retornou os palcos em 17 de agosto em um show reservado para convidados, no qual dedicou duas canções à filha: Drão e Estrela.

O luto pela perda de Preta levou ao adiamento da turnê Tempo Rei, marcada como a despedida do músico dos palcos. O próximo show está previsto para 6 de setembro, em Porto Alegre (RS).