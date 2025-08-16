Gilberto Gil parabeniza Drão, mãe de Preta Gil, com fotos raras

Gilberto Gil usou suas redes sociais para homenagear a ex-mulher, Sandra Gadelha, conhecida como Drão, que completou 78 anos nessa sexta-feira (15/8). Gil e Drão tiveram três filhos juntos: Pedro Gil, Maria Gil e Preta Gil. Ao parabenizá-la, o cantor compartilhou fotos antigas raras que mostram a família reunida em diferentes épocas.

Leia também

“Hoje é dia de desejar um feliz aniversário para Drão, mãe de Pedro, Preta e Maria. Aquele abraço com muito carinho”, escreveu o cantor e compositor na legenda, fazendo menção ao apelido de Sandra que dá o nome à música inspirada no término com a mãe de Preta Gil.

Leia a matéria completa no site Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.