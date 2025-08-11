gilberto-gil-relembra-morte-do-filho-ao-falar-de-preta-gil

O cantor Gilberto Gil se emocionou neste domingo (10/8) ao relembrar da morte do primeiro filho, Pedro, enquanto falava sobre o luto que está sentindo pela perda de Preta Gil. A cantora morreu no dia 20 de julho após longa batalha contra o câncer.
“Tem um lado de bálsamo que conforta um pouco, ajuda a gente a resistir a dor e ao sofrimento da perda. Eu já tinha perdido um filho de uma forma muito trágica. Na época, me pronunciei enfaticamente, quase como se fosse uma queixa: fica esquisito enterrar os filhos. Com a Preta a gente teve tempo para irmos nos acostumando com a ideia [da morte]”, afirmou Gilberto Gil durante entrevista ao Fantástico.
Em 1990, o cantor perdeu o filho, Pedro Gil, após um acidente de carro, quando o jovem tinha 19 anos. Pedro Gil era filho de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, que também é mãe de Preta.
Também na entrevista, o artista exaltou a “luta intensa” e a vontade que Preta tinha de permanecer viva.
O cantor também deu detalhes de como foram os últimos dias nos Estados Unidos ao lado de Preta Gil. “Foram momentos de acompanhá-la e cercá-la do maior conforto possível. Sabemos que o câncer vem ocupando intensamente o mundo científico, que busca uma solução, mas é uma doença dura, pesada”, frisou.
Morte de Preta Gil
Preta Gil não resistiu ao tratamento contra o câncer nos Estados Unidos e morreu no dia 20 de julho. Ela estava no país buscando novos tratamentos para a doença.
Preta foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023. Na época, ela procurou o hospital após sentir um incômodo e passou dias internada, passando por exames.
Foi constatado que a artista estava com adenocarcinoma — um tumor maligno que pode acometer vários órgãos, como pulmões, intestino, mama, próstata e estômago. Ela iniciou o tratamento na semana seguinte.
Em dezembro do mesmo ano, Preta comemorou a cura do câncer e o fim do tratamento. Entretanto, em agosto de 2024, Preta anunciou o retorno da doença em outras partes do corpo.