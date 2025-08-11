12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Gilberto Gil relembra morte do filho ao falar de Preta Gil

Escrito por Metrópoles
gilberto-gil-relembra-morte-do-filho-ao-falar-de-preta-gil

O cantor Gilberto Gil se emocionou neste domingo (10/8) ao relembrar da morte do primeiro filho, Pedro, enquanto falava sobre o luto que está sentindo pela perda de Preta Gil. A cantora morreu no dia 20 de julho após longa batalha contra o câncer.

“Tem um lado de bálsamo que conforta um pouco, ajuda a gente a resistir a dor e ao sofrimento da perda. Eu já tinha perdido um filho de uma forma muito trágica. Na época, me pronunciei enfaticamente, quase como se fosse uma queixa: fica esquisito enterrar os filhos. Com a Preta a gente teve tempo para irmos nos acostumando com a ideia [da morte]”, afirmou Gilberto Gil durante entrevista ao Fantástico.

Em 1990, o cantor perdeu o filho, Pedro Gil, após um acidente de carro, quando o jovem tinha 19 anos. Pedro Gil era filho de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, que também é mãe de Preta.

6 imagens"A mais espevitada", recorda Gilberto Gil após morte de PretaPreta Gil e Gilberto Gil"Pra sempre", declara Gilberto Gil sobre a morte de Preta Gil Gilberto Gil e Preta GilGilberto Gil e a filha, Preta GilFechar modal.1 de 6

Gilberto Gil

Reprodução2 de 6

“A mais espevitada”, recorda Gilberto Gil após morte de Preta

Instagram/Reprodução3 de 6

Preta Gil e Gilberto Gil

Reprodução/Internet.4 de 6

“Pra sempre”, declara Gilberto Gil sobre a morte de Preta Gil

Instagram/Reprodução5 de 6

Gilberto Gil e Preta Gil

Reprodução/Redes sociais.6 de 6

Gilberto Gil e a filha, Preta Gil

Também na entrevista, o artista exaltou a “luta intensa” e a vontade que Preta tinha de permanecer viva.

O cantor também deu detalhes de como foram os últimos dias nos Estados Unidos ao lado de Preta Gil. “Foram momentos de acompanhá-la e cercá-la do maior conforto possível. Sabemos que o câncer vem ocupando intensamente o mundo científico, que busca uma solução, mas é uma doença dura, pesada”, frisou.

Morte de Preta Gil

Preta Gil não resistiu ao tratamento contra o câncer nos Estados Unidos e morreu no dia 20 de julho. Ela estava no país buscando novos tratamentos para a doença.

Preta foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023. Na época, ela procurou o hospital após sentir um incômodo e passou dias internada, passando por exames.

Foi constatado que a artista estava com adenocarcinoma — um tumor maligno que pode acometer vários órgãos, como pulmões, intestino, mama, próstata e estômago. Ela iniciou o tratamento na semana seguinte.

Em dezembro do mesmo ano, Preta comemorou a cura do câncer e o fim do tratamento. Entretanto, em agosto de 2024, Preta anunciou o retorno da doença em outras partes do corpo.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.