Ginásio do Sesc recebe primeiro Seminário Internacional de Poomsae no Acre

O Ginásio do Sesc do Bosque, em Rio Branco ficou repleto de alunos e pais no último sábado (30), que acompanharam seus filhos na participação do Primeiro Seminário Internacional de Poomsae realizado no Acre.

O evento foi promovido pela Associação de Taekwondo do Acre (ATAC), em parceria com a Federação de Taekwondo do Estado do Acre (FETEAC), e contou com a presença ilustre do mestre Yeon Cheol Lim, representante da Kukkiwon no Brasil e atual técnico da Seleção Brasileira de Poomsae.

Programação Técnica e Prática

O seminário teve início às 9h da manhã, com o mestre coreano — faixa preta 6º Dan — conduzindo uma palestra que começou com exercícios de alongamento voltados para melhorar o desempenho dos atletas.

Em seguida, foram realizadas correções técnicas de chutes, movimentos de mãos e postura corporal dos praticantes presentes. As atividades culminaram com a execução de poomsaes até o 5º Dan. Os alunos também tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre todos os poomsaes, tanto de faixas coloridas (Gubs) quanto de faixas pretas (Dans).

Encerramento e homenagens

Durante a cerimônia de encerramento, o professor Charles Brito — presidente da ATAC e diretor técnico de poomsae da FETEAC — agradeceu a presença do mestre Yeon Cheol Lim, destacando sua contribuição brilhante para o aprimoramento técnico dos atletas acreanos.

Na sequência, o mestre Tiago Marques, presidente da FETEAC, ressaltou a importância da Federação atuar em sintonia com associações, professores, mestres e pais de alunos, reforçando o valor da união em prol do taekwondo.

Ele também agradeceu ao mestre coreano pela visita e elogiou o trabalho do professor Charles e do mestre Ledinho pelo empenho em fortalecer a modalidade no estado.

Troca de lembranças

Como gesto simbólico, o mestre Tiago Marques recebeu de Yeon Cheol Lim uma réplica da Kukkiwon — sede mundial do taekwondo — enquanto o professor Charles Brito presenteou o mestre coreano com a camisa oficial da FETEAC. O evento foi finalizado com a liberação dos presentes para fotos com o palestrante, encerrando o dia com entusiasmo e espírito de confraternização.

Vale ressaltar que as programações do evento finalizou neste domingo (31) com o Campeonato Estadual de Poomsae.