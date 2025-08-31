Ginásio do Sesc recebe primeiro Seminário Internacional de Poomsae no Acre

Evento iniciou no último sábado (30), em Rio Branco

O Ginásio do Sesc do Bosque, em Rio Branco ficou repleto de alunos e pais no último sábado (30), que acompanharam seus filhos na participação do Primeiro Seminário Internacional de Poomsae realizado no Acre.

Ginásio do Sesc recebe primeiro Seminário Internacional de Poomsae no Acre. Foto: Ascom

O evento foi promovido pela Associação de Taekwondo do Acre (ATAC), em parceria com a Federação de Taekwondo do Estado do Acre (FETEAC), e contou com a presença ilustre do mestre Yeon Cheol Lim, representante da Kukkiwon no Brasil e atual técnico da Seleção Brasileira de Poomsae.

Programação Técnica e Prática

O seminário teve início às 9h da manhã, com o mestre coreano — faixa preta 6º Dan — conduzindo uma palestra que começou com exercícios de alongamento voltados para melhorar o desempenho dos atletas.

Evento iniciou no último sábado (30), em Rio Branco. Foto: Ascom

Em seguida, foram realizadas correções técnicas de chutes, movimentos de mãos e postura corporal dos praticantes presentes. As atividades culminaram com a execução de poomsaes até o 5º Dan. Os alunos também tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre todos os poomsaes, tanto de faixas coloridas (Gubs) quanto de faixas pretas (Dans).

Encerramento e homenagens 

Durante a cerimônia de encerramento, o professor Charles Brito — presidente da ATAC e diretor técnico de poomsae da FETEAC — agradeceu a presença do mestre Yeon Cheol Lim, destacando sua contribuição brilhante para o aprimoramento técnico dos atletas acreanos.

O seminário teve início às 9h da manhã, com o mestre coreano, faixa preta 6º Dan. Foto: Ascom

Na sequência, o mestre Tiago Marques, presidente da FETEAC, ressaltou a importância da Federação atuar em sintonia com associações, professores, mestres e pais de alunos, reforçando o valor da união em prol do taekwondo.

Ele também agradeceu ao mestre coreano pela visita e elogiou o trabalho do professor Charles e do mestre Ledinho pelo empenho em fortalecer a modalidade no estado.

Troca de lembranças

Como gesto simbólico, o mestre Tiago Marques recebeu de Yeon Cheol Lim uma réplica da Kukkiwon — sede mundial do taekwondo — enquanto o professor Charles Brito presenteou o mestre coreano com a camisa oficial da FETEAC. O evento foi finalizado com a liberação dos presentes para fotos com o palestrante, encerrando o dia com entusiasmo e espírito de confraternização.

Evento foi finalizado com a liberação dos presentes para fotos com o palestrante. Foto: Ascom

Vale ressaltar que as programações do evento finalizou neste domingo (31) com o Campeonato Estadual de Poomsae.

