giovanna-jacobina-destaca-planos-para-o-carnaval-e-fala-da-solteirice:-“sou-exigente”

A ex-BBB Giovanna Jacobina foi acompanhar a coroação de sua irmã, Gracyanne Barbosa, como rainha de bateria da União da Ilha do Governador na noite deste sábado (2/8) e conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. A influenciadora falou de tudo: a vida de solteira, Carnaval, novos projetos e mais!

Apesar da solteirice, a famosa diz que não tem beijado na boca. “Tá difícil. Eu tô em paz, tô bem, tô feliz. Acho que Deus sabe de todas as coisas também. Eu sou muito chata, exigente. Tem que me mimar, tem que me tratar como princesa. Se não fizer o mínimo, né? Aí, não vale a pena”, confessou.

Giovanna Jacobina foi a quinta eliminada do "BBB 25" Gracyanne Barbosa e Giovanna Jacobina

Além da vida amorosa, outra indefinição para Giovanna é o Carnaval de 2026. Ao ver a irmã coroada como rainha de bateria novamente, ela confessou que pensa em desfilar também e que espera convites.

“Quem sabe, né, uma musa assim, mas tem que fazer uma umas aulas de samba. Porque o samba não tá aqui no pé, mas eu sou esforçada também, eu super aceitaria”, afirmou. “Ai, gente, é muito gostoso receber esse carinho. Vê-la recebendo esse carinho também é muito gratificante. Desde pequenininha e acompanhando ela no Carnaval, na vida”, complementou.

Outro plano na mente de Jacobina é se tornar atriz. Ela destacou sua participação no meio artístico desde cedo e que tem se dedicado aos estudos.

“Eu acho que é uma arte muito bonita. Eu já fiz teatro mas bem pequenininha, fiz dança, então eu sempre estive ali no meio cultural, artístico. Eu acho muito legal, tenho a minha formação de veterinária, mas quando as portas vão se abrindo, acho que a gente tem que estar preparado. E conhecimento nunca é demais, né? Então eu tenho vontade de fazer artes cênicas”, disse.

O meio empresarial também tem se mostrado interessante para a ex-BBB. Giovanna está nas etapas finais de lançamento de sua própria marca de biquínis.

“Eu tô lançando uma marca de biquíni, que eu sempre tive vontade. Então, todos os planejamentos têm sido minuciosos, tudo com muita calma para entregar com qualidade”, finalizou.